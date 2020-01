5 tiêu chí khẳng định phân khu cao cấp Ruby – Vinhomes Smart City đạt chuẩn quốc tế

Vị trí chuẩn “tọa độ vàng”

Đây là tiêu chí đầu tiên và cũng quan trọng nhất khi đánh giá đẳng cấp của một sản phẩm bất động sản. Theo các chuyên gia, giá trị từ vị trí của bất động sản phần lớn phụ thuộc vào quy hoạch hạ tầng xung quanh, kết nối giao thông khu vực, mức độ thuận tiện di chuyển đến hệ thống “điện - đường - trường - trạm” và các cơ quan hành chính.

Tại phía Tây Thủ đô, dự án Vinhomes Smart City đang nổi lên là một trung tâm mới khi sở hữu tọa độ đắt giá nhất quanh trục đại lộ Thăng Long, cách Trung tâm hội nghị quốc gia chỉ 7 phút di chuyển. Trong đó, phân khu Ruby tọa lạc tại vị trí đắc địa phía Nam của đại đô thị sẽ mang đến “đặc quyền di chuyển” cho cư dân.

Từ khu căn hộ Ruby, cư dân có thể nhanh chóng thông qua đường nội khu 40m và cầu vượt kế cận để đến thẳng đường Lê Trọng Tấn, đường 72, từ đó kết nối thuận tiện đến các quận trung tâm và hệ thống cơ quan hành chính, giáo dục, y tế, giải trí của khu vực.

Đặc biệt, các tòa căn hộ Ruby còn kế cận tuyến Metro số 5 đã được quy hoạch của Hà Nội. Trong tương lai, tuyến metro hiện đại này sẽ giúp cư dân dễ dàng kết nối tới các khu vực khác của thành phố.

Môi trường sống chuẩn xanh

Theo Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đến năm 2019, tỷ lệ đô thị hóa ở nước ta đã đạt 40%. Kéo theo đó là “cơn lốc” bê tông hóa ở những thành phố lớn. Tại Hà Nội, diện tích cây xanh trên đầu người mới chỉ đạt hơn 4m2/người; tại các quận trung tâm, con số còn thấp hơn rất nhiều, ở mức 0,9m2/người. Trong khi đó, chỉ số tương tự ở Hồng Kông (Trung Quốc) là 105,3 m2/người; Singapore là 60 m2/người. Đó là lý do tầng lớp trung lưu không còn mặn mà với cảnh sống chật chội, bức bối trong các khu phố cũ. Họ tìm kiếm những mảng xanh trong lành, sự riêng tư và không gian yên tĩnh. Chính điều này đã khiến bất động sản xanh “lên ngôi” và trở nên “hiếm có khó tìm”, nhất là trong bối cảnh quỹ đất hạn hẹp buộc các chủ đầu tư phải cân nhắc đến bài toán lợi nhuận.

Tuy nhiên, với mật độ xây dựng toàn dự án chỉ 14,8%, cư dân phân khu Ruby dự án Vinhomes Smart City sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành ngập tràn mảng xanh tươi mát, tầm nhìn khoáng đạt. Chỉ với ít phút di chuyển, cư dân phân khu Ruby đã có thể hòa vào không gian rộng lớn của công viên trung tâm 10,2ha, vườn Nhật chuẩn Zen 6,1ha, các thảm thực vật, giàn hoa xen kẽ khắp các tòa nhà. Cùng với đó là một cuộc sống năng động, tràn đầy năng lượng tích cực với hệ sinh thái công viên 16 chủ đề như công viên gym số lượng lớn máy tập ngoài trời, sân thể thao đa năng, và đặc biệt là hàng loạt hoạt động ngoài trời thú vị bên hồ trải cắt trắng ngay cạnh phân khu.

Hệ thống tiện ích đẳng cấp, đa dạng

Hơn cả một nơi trở về sau ngày dài làm việc, ngôi nhà còn là chốn tận hưởng cuộc sống, nhất là với những người trẻ thành đạt chọn phong cách sống hiện đại. Để thỏa mãn phong cách sống đó của cư dân, các tiện ích không chỉ dừng ở mức đa dạng, mà phải đồng bộ, cao cấp, thể hiện dấu ấn thương hiệu của chủ đầu tư cũng như mang đến những “đặc quyền” dành riêng cho các chủ nhân xứng tầm.

Đó cũng là những tiêu chuẩn rất dễ nhận thấy ở phân khu cao cấp Ruby của dự án Vinhomes Smart City. Nơi đây không chỉ hưởng trọn hệ sinh thái đẳng cấp của toàn dự án, thỏa mãn mọi nhu cầu về mua sắm, giải trí, y tế, giáo dục… của cư dân mà còn hội tụ những tiện ích “độc quyền” như bể bơi phong cách resort xa hoa, phòng tập gym trong tòa nhà, sảnh tiếp khách sang trọng, phòng sinh hoạt cộng đồng, sảnh lễ tân sẵn sàng hỗ trợ 24/7 và nhà để xe ngay kế cận. Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng của phân khu Ruby là tổ hợp 21 điểm trường bao quanh và hệ thống shophouse đa dạng, góp phần kiến tạo một không gian sống trọn vẹn ngay giữa trung tâm mới phía Tây Thủ đô.

Quản lý thông minh chuẩn 4.0

Bên cạnh các tiện ích đa dạng, đẳng cấp thì cư dân chỉ hoàn toàn hài lòng khi họ thực sự cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Do đó, vấn đề quản lý và an ninh cũng là thước đo giá trị của căn hộ, nhất là tại các dự án chung cư, đại đô thị quy mô lớn.

Là đại đô thị thông minh chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Smart City được quy hoạch và quản lý trên nền tảng công nghệ 4.0 đột phá, hội tụ các yếu tố như “quản lý 1 chạm”, “ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI”, “tích hợp đồng bộ trên nhiều thiết bị để quản lý từ xa”…

Khi lựa chọn gói căn hộ thông minh tại phân khu Ruby, cư dân sẽ được bảo vệ tuyệt đối với hệ thống camera đa lớp. Căn hộ kết nối với các ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc thông qua giọng nói, cảm biến tự động giúp chủ nhân dễ dàng điều khiển từ xa, nhận thông tin cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo ô nhiễm. Đặc biệt, phân khu Ruby còn có thêm phòng lánh nạn sẵn sàng 24/24, bảo đảm an toàn cho cư dân trong mọi sự cố về cháy nổ hay các tình huống khẩn cấp.

Căn hộ bàn giao chuẩn “xách vali vào là ở”

Với bất kỳ ai khi mua nhà, thiết kế căn hộ luôn là yếu tố được đặc biệt quan tâm. Đa phần khách hàng khi nhận căn hộ được bàn giao đều mang tâm lý háo hức muốn dọn về nhà mới ngay. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều chủ đầu tư đã tạo nên sự “khác biệt đẳng cấp” trong thiết kế căn hộ và tiêu chuẩn bàn giao để hấp dẫn khách mua.

Tại dự án Vinhomes Smart City, các căn hộ hạng sang của phân khu Ruby được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện liền tường đảm bảo chủ nhân chỉ cần “xách vali vào là ở”. Không những thế, các căn hộ chuẩn Vinhomes với công năng được tối ưu hóa cũng sẵn sàng để chủ nhân trang trí theo ý thích và tận hưởng ngay không gian sống đẳng cấp giữa đại đô thị năng động đẳng cấp quốc tế.