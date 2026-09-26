Kiểm tra công trình, lán trại, phát hiện 7 đối tượng liên quan ma túy

ANTD.VN -Với phương châm “bám địa bàn, sát cơ sở, gần dân”, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chủ động rà soát, nắm tình hình người lao động tại các công trình, lán trại, nhà trọ; phối hợp tổ chức xét nghiệm ma túy, kịp thời phát hiện, phân loại các trường hợp liên quan, góp phần phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 2453/KH-CSKV ngày 14/9/2026 của Công an phường Hai Bà Trưng về rà soát, kiểm tra xét nghiệm ma túy trong cơ thể nhằm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy đối với người lao động tại các công trình, lán trại trên địa bàn, Tổ Cảnh sát khu vực đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động bám địa bàn, nắm người, nắm hộ, phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Công an phường Hai Bà Trưng kiểm tra ma túy đối với người lao động tại các công trình, lán trại trên địa bàn

Theo kế hoạch, từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/2026, Công an phường tập trung rà soát, lập danh sách người lao động tại các công trình, dự án xây dựng, lán trại, nhà thuê trọ có biểu hiện liên quan đến ma túy; trực tiếp xuống cơ sở làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, chủ nhà trọ, tổ trưởng tổ dân phố để thu thập, xác minh thông tin, qua đó kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Với phương châm “bám địa bàn, sát cơ sở, gần dân”, cán bộ Cảnh sát khu vực đã chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Công an phường, phối hợp với các lực lượng tổ chức kiểm tra, xét nghiệm nhanh đối với người lao động thuộc diện rà soát. Đồng thời, quá trình kiểm tra được gắn với công tác tuyên truyền, vận động, quản lý cư trú, nắm tình hình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và người lao động trên địa bàn.

Kết quả, lực lượng Công an phường đã tổ chức xét nghiệm ma túy đối với 350 trường hợp. Qua đó, phát hiện, phân loại và đưa 7 đối tượng đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện theo quy định; đồng thời bàn giao 01 đối tượng cho Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục xử lý, quản lý theo thẩm quyền.

Phát hiện, phân loại và đưa 7 đối tượng đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc chủ động phòng ngừa từ cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ trực tiếp rà soát, xác minh thông tin, cảnh sát khu vực còn là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, nắm chắc biến động dân cư, tình hình người lao động, các khu nhà trọ, công trình xây dựng, qua đó kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Để phòng ngừa, Công an phường Hai Bà Trưng khuyến cáo chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị quản lý công trường cần tăng cường quản lý người lao động; thường xuyên kiểm tra khu vực lán trại, nơi ở tập trung; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, nhất là dấu hiệu mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy để phối hợp với Cơ quan tại địa bàn xử lý theo quy định. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho công nhân ngay từ khi vào làm việc; xây dựng nội quy, quy chế quản lý khu lán trại.

Thời gian tới, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, chủ động rà soát các địa bàn, cơ sở có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền cơ sở trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không để ma túy trở thành mầm mống phát sinh tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.