"Khúc ca Blouse trắng" mang giai điệu yêu thương đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

ANTD.VN - Chiều 1/10, chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng” số 3 đã diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (số 2 Bế Văn Đàn, phường Hà Đông, Hà Nội), đem lời ca ấm áp, xúc động gửi đến tập thể bác sĩ và các bệnh nhân.

Chương trình nghệ thuật thiện nguyện “Khúc ca Blouse trắng” số 3 nhằm hướng tới kỷ niệm 116 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông (17/10/1910 – 17/10/2026).

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành y tế Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế; TS Bùi Đình Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Y tế; đồng chí Lê Tuấn Anh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; bà Nguyễn Thị Vinh - Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nam Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện cán bộ BIDV chi nhánh Nam Hà Nội; TS.BS Nguyễn Thành Vinh - Giám đốc bệnh viện; BSCKII Lê Hoàng Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện. Cùng dự có các nghệ sĩ tham gia chương trình, toàn thể cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện, các tình nguyện viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Các đại biểu tham dự chương trình

Trước giờ khai mạc, hoạt động “Điểm đến của những trái tim” đã đưa những giai điệu yêu thương đến trực tiếp với người bệnh tại Khoa Nội thận - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tại đây, những lời hát mộc mạc được cất lên ngay tại phòng bệnh giúp các bệnh nhân tạm thời quên đi những đau đớn, căng thẳng và mệt mỏi hàng ngày. Tại đây, đơn vị đồng hành BIDV đã trao 10 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đơn vị đồng hành BIDV đã trao 10 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sau những lời thăm hỏi thân tình tại Khoa Nội thận - Đơn nguyên thận nhân tạo, chương trình chính thức bắt đầu. Mở màn chương trình là hai tiết mục nhảy sôi động “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” của tập thể Đoàn viên trẻ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông dưới sự dẫn dắt của MC Mạnh Thắng.

Hai tiết mục nhảy sôi động “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” của tập thể Đoàn viên trẻ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế đã chia sẻ về vai trò của hoạt động nghệ thuật, thiện nguyện trong môi trường y tế, trong đó có việc quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế phát biểu tại chương trình

Bên cạnh đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Nguyễn Thành Vinh cũng cho biết chương trình góp phần tạo thêm hoạt động tinh thần cho người bệnh, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa bệnh viện với nghệ sĩ, các đơn vị đồng hành và cộng đồng. Bệnh viện cũng trao thư cảm ơn và tặng hoa tới các đơn vị đồng hành, nghệ sĩ tham gia biểu diễn như một lời tri ân sâu sắc.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Nguyễn Thành Vinh chia sẻ về ý nghĩa của chương trình

Tại chương trình, những giai điệu đa sắc màu trên sân khấu đến từ ca sĩ Phúc Tiệp, tiết mục “Xẩm Hà Nội” của ca sĩ Hà Myo, chất dân ca xứ Nghệ trong “Tìm em câu ví Sông Lam” của nghệ sĩ A Páo, phần trình diễn vui nhộn của ảo thuật gia Trần Đình Quý. Đặc biệt, nghệ sĩ Trà My đã ra mắt trước khán giả ca khúc về ngành Y do chính chị sáng tác như một lời tri ân gửi đến các y bác sĩ. Khép lại chương trình với tiết mục “Còn gì đẹp hơn” được thể hiện bởi ca sĩ Minh Chuyên. Đặc biệt, phần song ca của NSND Hà Vy và BSCKII Lê Hoàng Tú - Phó Giám đốc bệnh viện đã để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả.

Nghệ sĩ Trà My đã ra mắt trước khán giả ca khúc về ngành Y do chính chị sáng tác như một lời tri ân gửi đến các y bác sĩ

Phần song ca của NSND Hà Vy và BSCKII Lê Hoàng Tú - Phó Giám đốc bệnh viện đã để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả

Bên cạnh đó, Ngân hàng BIDV đã trao tặng thêm 10 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại sân khấu. Trong thời gian diễn ra chương trình, qua tài khoản từ thiện của bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ được hơn 19 triệu đồng. Bệnh viện quyết định dành 10 triệu đồng trao cho bệnh nhân có hoàn cảnh éo le nhất, phần còn lại tiếp tục được chuyển tới những bệnh nhân khó khăn khác.

Ngân hàng BIDV đã trao tặng thêm 10 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại sân khấu

Trong số các bệnh nhân được nhận hỗ trợ có ông Nguyễn Xuân Hiên (sinh năm 1972), hiện đang điều trị sốc nhiễm khuẩn, phải thở máy và lọc máu liên tục. Bệnh nhân đã nhiều lần nhập viện từ đầu năm 2026. Cuộc sống gia đình của ông Hiên vốn đã chịu nhiều mất mát khi vợ và con gái đầu đều đã qua đời, chỉ còn người con trai sinh năm 2006 đang theo học năm thứ ba đại học. Trước khi đổ bệnh, ông từng làm xây dựng tự do, từng bị tai nạn lao động dẫn đến xẹp phổi, nhưng vẫn là trụ cột nuôi con ăn học. Từ khi bệnh nặng, gia đình mất nguồn thu nhập, phải vay mượn họ hàng để duy trì việc điều trị. Trước hoàn cảnh đó, khoản hỗ trợ được trao đi với hy vọng tiếp thêm động lực, niềm tin để bệnh nhân vượt qua bạo bệnh.

“Khúc ca Blouse trắng” là chuỗi chương trình nghệ thuật thiện nguyện do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác thanh niên ngành Y tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn Thanh niên ngành Y tế, Hội Công tác xã hội ngành Y tế Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Tori (Tori Media) phối hợp tổ chức.