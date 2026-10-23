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Dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi):

Không tổ chức cơ quan điều tra khu vực đối với lực lượng Công an nhân dân

TN

ANTD.VN - Khác với mô hình Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cấp khu vực, Bộ Công an giữ chủ trương không thành lập cơ quan điều tra khu vực. Thực tiễn cho thấy mô hình hiện tại đang vận hành rất hiệu quả khi giao thẩm quyền điều tra cho Điều tra viên trung cấp là Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã, giúp tiếp nhận và xử lý kịp thời tin báo tố giác tội phạm ngay từ cơ sở. Trung tướng Phạm Công Nguyên – Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, giải đáp về không tổ chức cơ quan điều tra khu vực trong lực lượng Công an.

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