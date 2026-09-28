Không quân Thái Lan điều động nhân lực hỗ trợ sân bay Suvarnabhumi giữa ngập lụt

ANTD.VN - Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Sakesan Kantha, ngày 28-9 đã ra lệnh điều động 69 quân nhân tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi để hỗ trợ hoạt động mặt đất trong bối cảnh ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok.

Hành lý bị ùn ứ tại sân bay Suvarnabhumi vì ngập lụt

Quyết định được đưa ra sau khi Hãng hàng không Quốc gia Thai Airways đề nghị phối hợp hỗ trợ do nhiều nhân viên của hãng không thể đến nơi làm việc như bình thường vì đường sá ngập sâu.

Theo Không quân Thái Lan, các quân nhân được điều động sẽ hỗ trợ công tác phục vụ mặt đất, duy trì dịch vụ hành khách, giảm thiểu gián đoạn và chậm chuyến.

Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hỗ trợ hành khách, du khách quốc tế, tiếp tục sử dụng dịch vụ sân bay một cách thuận lợi trong thời gian ngập lụt.

Việc duy trì hoạt động mặt đất cũng góp phần bảo vệ hình ảnh của Thái Lan trong mắt du khách Thái Lan và nước ngoài.

Không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết, sẽ duy trì hỗ trợ nhân lực cho đến khi tình hình trở lại bình thường, với phương châm "Không quân luôn sát cánh cùng nhân dân".

Trung tâm Cứu trợ Thiên tai của Không quân Hoàng gia Thái Lan khẳng định, sẵn sàng huy động nhân lực và nguồn lực, nỗ lực hết sức để giúp đỡ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với tinh thần "Đồng lòng, lên đường không chậm trễ".