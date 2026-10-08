Không lùi tiến độ khai thác sân bay Long Thành, xử lý vi phạm hợp đồng nhà thầu chậm

ANTD.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu nhà thầu phải huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh thi công dự án sân bay quốc tế Long Thành; trường hợp cần thiết, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ ngày vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sau chuyến kiểm tra công trường sân bay Long Thành ngày 4/10.

Theo đó, nhà thầu phải huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh thi công; trường hợp cần thiết, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật.

Yêu cầu được đưa ra khi giai đoạn một của dự án phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026, nhưng khối lượng công việc còn lại lớn, thời gian không nhiều. Một số nhà thầu, gói thầu có tiến độ thi công "rất chậm, gần như không có chuyển biến". Dự án cũng gặp khó khăn về nhân lực, thanh toán, thiếu nguyên vật liệu và giá tăng cao.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; thi công 24/7 đối với những hạng mục quyết định tiến độ dự án hoặc còn khối lượng lớn; kiểm soát tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục và gói thầu. "Không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm", kết luận nêu, đồng thời Phó Thủ tướng cũng yêu cầu không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại trong tháng 12/2026

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, lập tiến độ chi tiết từng hạng mục. Trong đó, xác định rõ các hạng mục sẽ hoàn thành để phục vụ khai thác thương mại, thời điểm vận hành chạy thử, vận hành thương mại và thời gian hoàn thành toàn bộ giai đoạn một. ACV phải gửi báo cáo đến Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý liên quan trước ngày 10/10.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, an toàn và tiện ích cho người sử dụng là tiêu chí hàng đầu, do vậy phải rà soát, triển khai đồng bộ các hạng mục cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn trước khi khai thác thương mại, bảo đảm sân bay "sáng, xanh, sạch, đẹp" và tuyệt đối an toàn.

Chủ tịch, Tổng giám đốc ACV phải chủ động xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn trong thanh toán; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bảo đảm thanh toán đầy đủ, kịp thời khối lượng đã thực hiện, hoàn thành trong tháng 10.

ACV cũng cần thông báo sớm kế hoạch khai thác thương mại và hoàn thành các tuyến giao thông kết nối đến hãng hàng không trong nước, quốc tế để chuẩn bị, đăng ký đường bay và xây dựng phương án khai thác.

Bộ Xây dựng, TP.HCM, Đồng Nai và VEC được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công các tuyến kết nối sân bay. Bộ Xây dựng phối hợp, hỗ trợ TP HCM rà soát phương án thiết kế, thi công mở rộng giai đoạn hai dự án Vành đai 3, tận dụng tối đa công trình đã thực hiện trong giai đoạn một, tránh lãng phí.

TP HCM và Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc thực hiện các tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất và trung tâm hai thành phố. Các tuyến gồm Thủ Thiêm - Long Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm, Tham Lương - Bến Thành và Bến Thành - Suối Tiên kéo dài.

Kết nối bằng đường sắt được xác định là giải pháp quan trọng để rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành. Các địa phương cần thống nhất giải pháp, công nghệ, bảo đảm các tuyến kết nối, liên thông.

Thông tin cập nhật từ ACV cho hay, doanh nghiệp sẽ tổ chức 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) trong tháng 9-10/2026, tháng 11/2026 và tháng 12/2026. Các đợt diễn tập tập trung vào 4 lĩnh vực cốt lõi gồm: phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh, an toàn và công nghệ thông tin. Hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không (FHS) dự kiến hoàn tất công tác kiểm tra, chạy thử và thực hiện thủ tục xin cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam trong tháng 11/2026.

Cùng với đó, ACV đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tài liệu khai thác để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Việc hoàn thiện hạ tầng, thử nghiệm hệ thống, tổ chức vận hành thử và hoàn tất các thủ tục pháp lý đang được ACV triển khai song song, với mục tiêu bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẵn sàng đưa vào khai thác an toàn, đồng bộ từ tháng 12/2026.