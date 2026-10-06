Không được tự quyết định dạy, học giáo dục quốc phòng an ninh trực tuyến

ANTD.VN - Theo Bộ GD-ĐT, nội dung GDQPAN là môn học chính khóa trong các trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Giáo dục quốc phòng an ninh là môn học bắt buộc trong các trường phổ thông, đại học

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra dự thảo quy định không tổ chức dạy, học môn GDQPAN theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ GDĐT cho phép.

Việc tổ chức dạy học, tiểu học và trung học cơ sở thực hiện lồng ghép nội dung GDQPAN thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi và không làm thay đổi quy định về khung chương trình giáo dục phổ thông.

Đối với trung học phổ thông, trung học nghề, trung cấp và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông, việc dạy, học GDQPAN được tổ chức theo kế hoạch dạy học, các nội dung thực hành, dạy tập trung theo bài nhưng không quá 3 tiết/buổi/tuần.

Đối với cao đẳng, đại học và trung tâm GDQPAN, dự thảo quy định việc tổ chức dạy, học, quản lý, rèn luyện, ăn, ở, sinh hoạt tập trung theo nếp sống quân sự và môi trường quân đội, kết hợp với rèn luyện ngoại khóa. Lớp học thực hành không quá 45 sinh viên; đối với học sinh trung học phổ thông không bố trí lớp ghép.

Dự thảo quy định cụ thể các đối tượng được miễn học môn GDQPAN, trong đó có học sinh, sinh viên là sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; người tốt nghiệp các chuyên ngành quân sự cơ sở, cử nhân chuyên ngành GDQPAN; người nước ngoài; người đào tạo văn bằng thứ hai đã hoàn thành nội dung chương trình GDQPAN tương ứng.

Học sinh, sinh viên chuyển trường, đào tạo liên thông hoặc hoàn thiện trình độ cao hơn được miễn học và thi các nội dung GDQPAN đã hoàn thành. Một số đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự như tu sĩ thuộc các tôn giáo; người có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động có giấy chứng nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia công an nhân dân.

Dự thảo đồng thời quy định các trường hợp được tạm hoãn học, gồm học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc tại các trường của nước ngoài ở Việt Nam; người bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn; phụ nữ đang mang thai và trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định. Hết thời gian tạm hoãn, cơ sở giáo dục bố trí người học vào các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học.

Được biết, chứng chỉ GDQPAN là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học.