Không để “ngõ sâu, ngách nhỏ” thành điểm nghẽn

ANTD.VN - Ngõ sâu, ngách nhỏ luôn là thách thức đối với công tác chữa cháy. Khi phương tiện chuyên dụng chưa thể tiếp cận, khả năng xử lý tại chỗ và kỹ năng thoát nạn của người dân chính là “thời gian vàng” để hạn chế thiệt hại.

Sáng 3-10, UBND phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ngõ 518 phố Đội Cấn, huy động nhiều lực lượng tham gia, nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Đồng chí Đỗ Hà Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà phát biểu tại buổi diễn tập

Hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4-10-2001 - 4-10-2026), UBND phường Ngọc Hà tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ngõ 518 phố Đội Cấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Hà Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư đông đúc, có đặc điểm nhiều ngõ sâu, ngách nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan và gây khó khăn cho phương tiện chữa cháy chuyên dụng khi tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Theo phương án giả định, sự cố cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh. Ngay khi phát hiện đám cháy, các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai phương án báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và tổ chức cứu người mắc kẹt.

Tình huống diễn tập được xây dựng theo hướng sát thực tế, qua đó kiểm tra khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, phương án chú trọng phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lực lượng tại cơ sở và người dân phải là những người đầu tiên có mặt, xử lý tình huống trong thời gian lực lượng chuyên nghiệp đang trên đường tiếp cận.

Tình huống diễn tập giải cứu người bị nạn và di dời tài sản

Không chỉ kiểm tra khả năng phối hợp, cuộc diễn tập còn là dịp để người dân trực tiếp thực hành các kỹ năng quan trọng như phát hiện, báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, thoát nạn và hỗ trợ người bị nạn.

Thực tế cho thấy, tại những khu dân cư có mật độ xây dựng cao, đường giao thông nhỏ hẹp, nguy cơ cháy luôn đi kèm với thách thức về tiếp cận hiện trường. Khi xảy ra cháy, việc người dân biết cách xử lý trong những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các đại biểu cùng lực lượng tham gia diễn tập

Từ yêu cầu đó, phường Ngọc Hà xác định diễn tập không chỉ nhằm “kiểm tra phương án trên giấy”, mà phải tạo được kỹ năng thực tế cho từng khu dân cư, từng tổ dân phố.

Đáng chú ý, UBND phường đặt mục tiêu tổ chức diễn tập tại 29 tổ dân phố còn lại, hoàn thành trước ngày 15-11-2026. Qua đó, phấn đấu bảo đảm 100% tổ dân phố trên địa bàn được thực hành phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đây cũng được xem là bước cụ thể hóa phương châm phòng cháy từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; lấy việc chủ động phòng ngừa của từng hộ gia đình làm nền tảng để hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Bên cạnh diễn tập, phường Ngọc Hà tiếp tục vận động người dân trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, chủ động tạo lối thoát nạn thứ hai, không để vật dụng cản trở đường thoát hiểm và nâng cao kỹ năng xử lý khi có cháy.

Người dân cũng được khuyến cáo cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, qua đó chủ động hơn trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin khi phát sinh sự cố.

Từ một cuộc diễn tập tại ngõ 518 phố Đội Cấn đến mục tiêu phủ kín 30 tổ dân phố, điều phường Ngọc Hà hướng tới không chỉ là một phương án được vận hành thuần thục, mà quan trọng hơn là hình thành “phản xạ an toàn” trong mỗi người dân.

Bởi trong một vụ cháy, khi từng giây đều quý giá, sự bình tĩnh, kỹ năng và chủ động của người dân ngay từ những phút đầu tiên có thể tạo nên ranh giới giữa một sự cố được khống chế kịp thời và một thảm họa.