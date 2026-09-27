Không có thiệt hại về người trong vụ cháy ở ngõ 109 Âu Cơ

ANTD.VN - Phát hiện ngôi nhà 3 tầng, 1 tum trong ngõ 109 Âu Cơ, Hà Nội xảy ra cháy, người dân đã hô hoán, tìm cách dập lửa tại chỗ và báo lực lượng chức năng. Chỉ ít phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 14 cùng Công an phường Tây Hồ, Hà Nội có mặt, nhanh chóng khống chế đám cháy.

Nhanh chóng xử lý cháy tại nhà dân ở ngõ 109 Âu Cơ

Khoảng hơn 19h tối 27/9, người dân sinh sống tại ngõ 109 đường Âu Cơ, Hà Nội bất ngờ phát hiện khói đen bốc ra từ ngôi nhà số 17. Đây là căn nhà cao 3 tầng, 1 tum, nằm trong khu vực dân cư nên sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán thông báo cho những người xung quanh, đồng thời một số người sử dụng bình chữa cháy xách tay để tiếp cận, tìm cách khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, việc dập lửa ban đầu không đạt hiệu quả.

Theo một người dân cho biết, lửa được phát hiện bùng phát tại khu vực bếp ở tầng 1 của ngôi nhà. Khói đen theo các tầng bốc ra ngoài dày đặc, khiến những người ở khu vực lân cận hoảng hốt và gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công an phường Tây Hồ cũng nhanh chóng có mặt, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ phân luồng, tạo điều kiện để xe chữa cháy tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Do ngôi nhà nằm trong ngõ, việc triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy đòi hỏi sự khẩn trương và phối hợp chặt chẽ. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận khu vực cháy, tổ chức phun nước dập lửa, đồng thời kiểm soát nguy cơ cháy lan sang các khu vực khác.

Huy động CBCS và phương tiện phối hợp xử lý cháy tại nhà dân ở ngõ 109 Âu Cơ

Với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an phường Tây Hồ, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt, không để xảy ra cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, khi xảy ra cháy tại khu dân cư, việc phát hiện, báo cháy sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với sự chủ động của người dân trong sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, sự có mặt nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an cơ sở đã góp phần hạn chế hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.