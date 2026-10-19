Khởi tố vụ án buôn lậu tại Công ty cổ phần may Hưng Long II: Quản lý thị trường thu được tang vật gì?

ANTD.VN - Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tổng giám đốc, kế toán của Công ty cổ phần may Hưng Long II để điều tra về tội Buôn lậu.

Số lượng lớn vải dư lực lượng chức năng thu được từ vụ án Công ty Cổ phần May Hưng Long II

Trước đó, ngày 21/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp khám 02 phương tiện vận tải vận chuyển hàng hoá theo thủ tục hành chính.

Kết quả kiểm tra, khám phương tiện, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tạm giữ tổng cộng 14.050 kg vải cuộn và 2.528 kg bông xơ nhân tạo có xuất xứ nước ngoài không có hoá đơn chứng từ hợp pháp tại thời điểm kiểm tra để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Kết quả xác minh, làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan xác định toàn bộ số hàng hoá nêu trên là của Công ty cổ phần may Hưng Long II, địa chỉ: thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên xuất bán ra ngoài thị trường cho khách hàng. Đây là số nguyên liệu công ty dùng trong sản xuất, gia công hàng hoá là quần áo để xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài.

Trong quá trình sản xuất, công ty phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư, gồm vải và bông. Đây là hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần may Hưng Long II đã tự ý tiêu thụ số nguyên phụ liệu này tại thị trường nội địa không đúng quy định, không đúng nội dung hợp đồng đã ký kết với các đối tác nước ngoài. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 27/8/2026, Đội QLTT số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm đang tạm giữ đến Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá trình, điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương, Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển, Kế toán trưởng của Công ty cổ phần may Hưng Long II, để điều tra về tội Buôn lậu, theo khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.