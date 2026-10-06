Khởi tố, tạm giữ hình sự nhóm đối tượng ném chai bia vào người đi đường

ANTD.VN - Ngày 5/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an phường Kiến Hưng tiến hành truy xét, làm rõ và bắt giữ nhóm 9 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây thương tích cho người tham gia giao thông...

20h00 ngày 1/10/2026, 9 đối tượng rủ nhau điều khiển 4 xe máy đi chơi. Khi đến khu đô thị Thanh Hà (thuộc địa bàn xã Bình Minh, thành phố Hà Nội), nhóm này xảy ra mâu thuẫn và bị một nhóm thanh niên khác đuổi đánh.

Hình ảnh các đối tượng tự quay và đưa lên mạng xã hội

Sau sự việc trên, các đối tượng đã đi thu gom vỏ chai bia mang theo xe và di chuyển trên tuyến đường Thanh Hà - Cienco 5 với mục đích tìm nhóm thanh niên trước đó để trả thù. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, nhóm đối tượng thực hiện tháo biển số xe máy, dùng khẩu trang che kín biển kiểm soát; liên tục điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ, rồ ga, phóng nhanh, lạng lách và không đội mũ bảo hiểm.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Đến 22h30 cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến đường Phúc La giao Văn Khê (phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội), phát hiện 4 thanh niên khác đi trên 2 xe máy, các đối tượng lập tức tăng ga đuổi theo. Nhóm này sử dụng vỏ chai bia ném trực tiếp về phía người đi đường, hậu quả khiến một nạn nhân bị thương, chảy máu vùng mặt. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 5/10/2026, lực lượng Công an đã xác minh và bắt giữ toàn bộ 9 đối tượng, bao gồm: N.L.T (SN 2011), N.B.H.A (SN 2011), Bùi Việt Anh (SN 2007) Kiều Duy Khánh (SN 2009), Bùi Nguyên Phong (SN 2008), Ngô Kiêm Trường (SN 2009), Ngô Lê Minh (SN 2009) – cùng trú tại xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội; Đào Thiện Nhân (SN 2009), Lưu Tùng Dương (SN 2009) – cùng trú tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

Địa điểm các đối tượng gây ra vụ việc

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng. Đối với 2 trường hợp dưới 16 tuổi, Công an phường Kiến Hưng đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý, giáo dục, chờ xử lý theo quy định của pháp luật