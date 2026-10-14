Khởi tố Nguyên Chủ tịch UBND và công chức địa chính xã về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 bị can nguyên là cán bộ xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) do liên quan đến hành vi tự ý bán đất và trụ sở làm việc thuộc tài sản công, gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng.

Các đối tượng Điển và Dũng



Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (SN 1960), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021; Hoàng Mạnh Dũng (SN 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn, về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, trong quá trình công tác, Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng đã cố ý vượt quá quyền hạn được giao, tự ý thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất và trụ sở làm việc thuộc tài sản công trên địa bàn xã Trường Sơn cho các cá nhân, không đúng quy định của pháp luật gây thiệt hại với tổng số tiền 545.860.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án và các bị can theo quy định của pháp luật.