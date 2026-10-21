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Pháp luật

Khởi tố đối tượng hành hung cô giáo trong giờ học về hành vi cố ý gây thương tích

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A.N

ANTD.VN - Ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh đánh cô giáo ngay trên bục giảng

Trước đó, ngày 19/10/2026, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V., học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp. L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. , gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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