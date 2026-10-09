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Pháp luật

Khởi tố đối tượng can thiệp hệ thống đo đếm, trộm cắp điện

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Nghĩa (SN 1971, trú tại xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) về tội “Trộm cắp tài sản” liên quan đến hành vi can thiệp hệ thống đo đếm để trộm cắp điện.

Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng điện tại địa bàn xã Mai Châu. Tiến hành kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định sản lượng điện bị trộm cắp là 6.912 kWh, tương ứng số tiền 23,6 triệu đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Bùi Trọng Nghĩa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Bùi Trọng Nghĩa.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Nghĩa để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ phương thức thực hiện hành vi trộm cắp điện và các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Trộm cắp điện

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