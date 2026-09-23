Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò, chả sử dụng hàn the

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Thị Phương Hoa (SN 1968, trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 11-8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an phường Âu Lâu tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Lã Thị Phương Hoa. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 194 kg giò, chả các loại, gồm giò bò, giò bò sụn, chả bò, chả lợn và giò lợn. Tổng số sản phẩm trên có trị giá khoảng 37,2 triệu đồng. Tại cơ sở, lực lượng chức năng đồng thời phát hiện 25 kg bột màu trắng được xác định là hàn the (Natri borat). Qua kiểm tra nhanh 5 mẫu giò, chả, các mẫu đều cho kết quả dương tính với hàn the.

Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định và lệnh đối với Lã Thị Phương Hoa.

Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chuyên môn sau đó tiếp tục xác định cả 5 mẫu sản phẩm đều chứa hàn the. Theo quy định, hàn the không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Quá trình điều tra, Lã Thị Phương Hoa thừa nhận là người trực tiếp sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả. Hoa khai nhận sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và giúp sản phẩm bảo quản được lâu hơn. Số thịt dùng để sản xuất được mua từ các cơ sở giết mổ, trong khi hàn the được mua trôi nổi trên thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trưng cầu giám định đối với các mẫu giò, chả và mẫu bột thu giữ tại cơ sở. Kết luận giám định xác định các mẫu giò, chả đều chứa hàn the - Natri borat; mẫu bột màu trắng cũng được xác định là hàn the - Natri borat.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định hành vi của Lã Thị Phương Hoa đã phạm tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Thị Phương Hoa. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn theo quy định.