Khởi tố cán bộ Chi nhánh cấp thoát nước Hữu Lũng về tội tham ô tài sản

ANTD.VN - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Sáng (SN 1976, trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), cán bộ Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Sáng

Qua điều tra xác định: Từ tháng 1-2025 đến tháng 6-2025, Trần Văn Thịnh (SN 1978, trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), tại thời điểm vi phạm là Giám đốc Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng, nay là Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Chi Lăng và Nguyễn Anh Dũng (SN 1977, trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), tại thời điểm vi phạm là Tổ trưởng Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng đã chỉ đạo nhân viên Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng nhiều lần thu tiền của các hộ dân trên địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nhưng không lập biên lai, không giao hóa đơn cho người bị thu tiền, toàn bộ số tiền sau đó bị chiếm đoạt giao cho Nguyễn Duy Sáng quản lý và sử dụng vào mục đích riêng.

Trước đó, ngày 28-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thịnh và Nguyễn Anh Dũng để điều tra về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.