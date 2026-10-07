Khởi tố các đối tượng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để chiếm đoạt 80 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội khởi tố các đối tượng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu “tiền chênh” trái phép.

Qua công tác điều tra, xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ phương thức, thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thu lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Biến “tiền chênh” thành khoản thu ngoài hợp đồng

Theo quy định về giá mua bán nhà ở xã hội, giá bán nhà ở xã hội là 14.017.594 đồng/m² (chưa VAT) và giá cho thuê mua nhà ở xã hội là 61.081 đồng/m² (chưa VAT). Ngoài các khoản quy định trên, Chủ đầu tư không được thu thêm khoản tiền nào khác của khách hàng.

Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan Công an

Tuy nhiên, Lương Song Hào (sinh năm 1983; nơi ở hiện tại: phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long) và Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1990; trú tại: phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Giám đốc Sàn Mangala, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.

Đáng chú ý, khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”, phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo Hợp đồng mua bán (HĐMB)/Văn bản thoả thuận (VBTT) với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký HĐMB/VBTT với chủ đầu tư, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu, đồng thời vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ HĐMB/VBTT; số tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Dòng tiền được đưa ra ngoài sổ sách

Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala; sau đó số tiền được chuyển lại cho Lương Song Hào. Khoản tiền này để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Đối tượng Vũ Ngọc Vinh

Đáng chú ý, Lương Song Hào đã giao Vũ Ngọc Vinh (sinh năm 1976; trú tại: phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long chịu trách nhiệm xác định mức tiền chênh lệch dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm, trình Bùi Thúy Quỳnh (sinh năm 1994; chỗ ở: xã Hoài Đức, TP Hà Nội) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long và Hào phê duyệt, sau đó chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu tiền khách hàng.

Xử lý nghiêm để bảo vệ chính sách, bảo vệ quyền lợi người dân

Ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 04 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự, gồm: Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh - Tổng Giám đốc; Vũ Ngọc Vinh - Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Thu Trang - Giám đốc Sàn Mangala.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.