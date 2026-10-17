Khởi tố 5 đối tượng rửa tiền, đánh bạc trên không gian mạng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội “Rửa tiền” và 3 bị can về hành vi “Đánh bạc”. Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, giữa năm 2025, Phạm Thị Miên (SN 1993, trú tại xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (SN 2000, trú tại xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) có nhu cầu tìm việc làm, cả 2 đã lên mạng xã hội tham gia vào nhóm “Danh sách đen Mộc Bài” trên ứng dụng Telegram.

Tại đây Miên và Duy nói chuyện các đối tượng trong nhóm telegram (không rõ lai lịch), thì được giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền. Miên và Duy sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng gồm MB, BIDV, VCB, ACB, SHB, Kiên Long, TECHCOMBANK, HD….

Sau khi mở xong các tài khoản, Miên và Duy gửi thông tin: số tài khoản, tên đăng nhập internetbanking, mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng của trên các thiết bị của đối tượng.

Đến khoảng tháng 8-2025, Duy và Miên sang Campuchia, đến công ty ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, công việc của bộ đôi này quét sinh trắc học để thực hiện việc giao dịch chuyển tiền.

Các đối tượng bị bắt giữ

Nhóm này rửa tiền bằng cách, khi có đối tượng đánh bạc trên mạng internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang Web đánh bạc, các tài khoản này là tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp cho các đối tượng trước đó. Khi nhận được tiền, các đối tượng bên Campuchia thực hiện thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10.000.000 đồng trở lên cần yêu cầu xác thực sinh trắc học thì Miên, Duy quét sinh trắc học khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.

Việc Miên, Duy cung cấp các tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng thành công, chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau là giúp các đối tượng đánh bạc và các đối tượng tổ chức đánh bạc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền đánh bạc của mình, đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về hành vi “Rửa tiền” đồng thời khởi tố 3 bị can khác trong vụ về hành vi "Đánh bạc".