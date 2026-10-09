Khởi tố 5 đối tượng mua bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc

ANTD.VN - Công an thành phố (TP) Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ 2 vụ án mua bán người, trong đó có vụ mua bán người dưới 16 tuổi, khởi tố 5 bị can.

Ngày 29/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Hiền (SN 1984, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) và Hoàng Văn Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Biên Sơn, TP Bắc Ninh) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Triệu Thị Hiền và đối tượng Hoàng Văn Quỳnh tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, tháng 3/2016, Hiền quen biết và nhận Quỳnh làm con nuôi. Do không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài, 2 người bàn bạc, tìm cách tiếp cận, làm quen với các cô gái trẻ rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Tháng 7/2016, Quỳnh tiếp cận cháu V.T.L, khi đó hơn 15 tuổi, sử dụng thông tin gian dối để dụ dỗ, lôi kéo cháu xuất cảnh. Theo sự sắp xếp của Hiền, Quỳnh đưa cháu L. từ Bắc Ninh ra Hà Nội, qua Lào Cai rồi đưa sang Trung Quốc bán cho người khác. Các đối tượng nhận 15.000 Nhân dân tệ, sau đó chia nhau số tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi bị bán làm vợ cho 1 người đàn ông tại Trung Quốc, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát. Nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng hai nước, nạn nhân được giải cứu và trao trả về Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 1/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ (cùng SN 1972, trú tại xã Kiên Lao, TP Bắc Ninh) và Trần Hoa Vịnh (SN 1990, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) về tội “Mua bán người”.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Vịnh tiếp cận chị D.T.M.T, khi đó 23 tuổi, nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về công việc tại Trung Quốc với mức lương hấp dẫn. Tin lời, chị T đồng ý đi cùng Vịnh xuất cảnh. Khi sang đến nơi, Vịnh bán chị T cho vợ chồng Nam và Huệ với giá 5,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Các đối tượng Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ, Trần Hoa Vịnh.

Lợi dụng sơ hở của các đối tượng, chị T đã tìm cách liên lạc, báo tin cho cơ quan Công an. Sau đó, chị T. được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu, đưa về địa phương an toàn. Hiện Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.