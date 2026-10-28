Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên phố Trần Khánh Dư

ANTD.VN -Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên hành hung người khác trên phố Trần Khánh Dư...

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 5 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gấy rối trật tự công cộng ngày 4/10/2026

Theo điều tra, rạng sáng 4/10/2026, tại khu vực trước số 15B phố Trần Khánh Dư, phường Cửa Nam, nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Chí Công (sinh năm: 2006, ĐKTT: Bồ Đề, TP Hà Nội), Hoàng Bùi Phú Đạt (sinh năm: 2005, ĐKTT: Bồ Đề, Hà Nội), Nguyễn G.H, Nguyễn N.D, Lê N.A (sinh năm: 2009, ĐKTT: Gia Lâm, Hà Nội), Chu Quốc Tuấn (sinh năm 2005, ĐKTT: Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Đình Gia Bảo (sinh năm: 2008, ĐKTT: Việt Hưng, Hà Nội), đã xảy ra mâu thuẫn và dùng mũ bảo hiểm hành hung anh T.G.B và N.H.M.

Sau đó, các nạn nhân đã đến Công an phường Cửa Nam trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã triệu tập những người liên quan đến trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc. Tại trụ sở Công an phường, Nguyễn Chí Công, Hoàng Bùi Phú Đạt, Chu Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Gia Bảo và Lê N.A đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Công, Hoàng Bùi Phú Đạt, Chu Quốc Tuấn, Nguyễn Đình Gia Bảo và Lê N.A về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.