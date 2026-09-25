Khởi tố 4 vụ, 4 đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

ANTD.VN - Từ tháng 5-2026 đến tháng 8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 4 vụ án, 4 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ án, 15 đối tượng.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, chủ động nắm tình hình, rà soát các địa bàn, lĩnh vực và cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Trong thời gian từ tháng 5-2026 đến tháng 8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 4 vụ án, 4 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 vụ án, 15 đối tượng. Trọng tâm là các hành vi giả mạo nhãn hiệu hàng hóa gây thiệt hại về kinh tế, làm suy giảm uy tín thương hiệu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh.

Qua kiểm tra, đã phát hiện cửa hàng kinh doanh Mạnh Luxury, tại xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên do Nguyễn Văn Mạnh (SN 2001, trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, qua kiểm đếm xác định có nhiều sản phẩm là quần áo, giầy dép của các hãng nổi tiếng Louis Vuitton, Nike, Gucci… đều không có hóa đơn, chứng từ (nghi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp), tổng trị giá ước tính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Tại cơ sở kinh doanh Phạm Văn Dũng, tại xóm Trại, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên bán các mặt hàng mang các nhãn hiệu Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Gucci, Hermès… không chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, thu giữ 1.124 sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm các nhãn hiệu hàng hóa đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá khoảng 519,5 triệu đồng.

Ngoài ra, kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Công Anh, tại xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, do Dương Công Anh (SN 2004, trú tại xóm Dứa, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện cơ sở hoạt động kinh doanh, buôn bán quần áo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; thu giữ 657 sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm các nhãn hiệu hàng hóa đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá khoảng 236,7 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, việc kinh doanh các sản phẩm nhãn hiệu được bảo hộ nhưng không xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ và quyền sử dụng nhãn hiệu tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, một số tổ chức, cá nhân có thể xuất phát từ tâm lý “nhập hàng theo nguồn trôi nổi”, “hàng thương hiệu nhưng giá rẻ”, “không biết là hàng vi phạm” để đưa sản phẩm ra kinh doanh. Tuy nhiên, việc không nắm rõ nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm khi hành vi vi phạm được xác định.

Tùy tính chất, mức độ, giá trị hàng hóa vi phạm và các tình tiết liên quan, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu còn có thể bị xử lý theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử hữu công nghiệp.

Để phòng ngừa vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trong hoạt động thương mại cần: Kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ của hàng hóa trước khi nhập và đưa vào lưu thông. Đối với hàng hóa mang nhãn hiệu của các thương hiệu cần xác định rõ chủ thể quyền, nguồn cung cấp và tính hợp pháp của việc sử dụng nhãn hiệu. Không kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép hoặc sử dụng trái phép các đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân khác. Khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.