Khởi tố 3 đối tượng nhận hối lộ vụ sai phạm xây dựng, đất đai ở khu vực hồ Đồng Đò

ANTD.VN - Lãnh đạo CATP Hà Nội cho biết, trong vụ sai phạm về xây dựng, đất đai xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò, cơ quan Công an đã khởi tố 3 bị can về tội nhận hối lộ gồm 1 cán bộ trật tự xây dựng và 2 cán bộ Hạt kiểm lâm…

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời báo chí

Chiều 5-10, tại buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến những sai phạm về xây dựng, đất đai xảy ra tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh. Trong đó, ngoài các chủ đất vi phạm đã bị khởi tố, báo chí đề nghị Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có cán bộ nào ở địa phương bị khởi tố?

Trả lời nội dung này, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, trên tinh thần “không có vùng cấm, không ngoại lệ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã vào cuộc quyết liệt, tổ chức xác minh, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các cá nhân, tổ chức.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng (chủ công trình SOLARA Đồng Đò) và bà Phạm Thị Thanh Bình (chủ homestay Huy Hoàng) bị khởi tố về hành vi "đưa hối lộ". Một cá nhân khác là Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về hành vi "môi giới hối lộ".

Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đã khởi tố 3 đối tượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ, gồm: Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn (cũ); Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn (cùng là cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4 thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội).

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thêm, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các chủ đất cũng như là các tổ chức, cá nhân khác tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Kim Anh tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm.