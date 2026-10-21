Khởi tố 2 đối tượng chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp

ANTD.VN - Cơ quan điều tra - Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố 2 đối tượng về tội “Gây ô nhiễm môi trường” liên quan hành vi vận chuyển, đổ thải và chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất.

Ngày 20-6, tại khu đất của người dân thuộc khu Yên Lập Đông, phường Đông Mai, thành phố Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện 1 ô tô tải vận chuyển khoảng 20 tấn bột xỉ màu đen được đựng trong các túi lớn.

Anh V.N.S (SN 1981, trú tại xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) là chủ xe kiêm lái xe, khai nhận vận chuyển chất thải (xỉ nhôm) đến để giao cho Trần Văn Trung (SN 1985, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh) đem đi đổ thải.

Hiện trường các đối tượng chôn lấp chất thải.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Trung đang tiếp nhận và đổ thải trái phép khoảng 20 tấn chất thải tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan điều tra Công an thành phố Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Văn Trung còn tự đổ trái phép chất thải tương tự tại nhiều vị trí trên địa bàn xã Thống Nhất, thành phố Quảng Ninh với khối lượng khoảng 300 tấn chất thải. Để tổ chức hoạt động, Trung thuê 1 kho xưởng rộng khoảng 1.000m² tại khu vực Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang, xã Thống Nhất làm nơi tập kết xỉ nhôm. Lợi dụng thời điểm đêm tối, đối tượng sử dụng xe ben vận chuyển chất thải đến nhiều địa điểm để đổ, san gạt và chôn lấp nhằm che giấu hành vi vi phạm. Làm việc với cơ quan chức năng, Trung khai nhận vận chuyển chất thải đi đổ tại nhiều vị trí; có trường hợp thuê máy xúc để san lấp, che phủ chất thải.

Tiếp tục đấu tranh với đối tượng, Trung khai nhận đã nhận một phần nguồn chất thải từ đối tượng Trần Châu Tuấn (SN 1985, trú tại xã Yên Phong, thành phố Bắc Ninh). Theo tài liệu điều tra, từ tháng 4-2026 đến nay, thông qua mối quan hệ quen biết, các chủ nguồn thải đã thuê Trần Châu Tuấn thu gom, vận chuyển, xử lý số xỉ nhôm phát sinh. Sau khi tiếp nhận, Tuấn không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải mà thỏa thuận thuê Trần Văn Trung tiếp nhận, vận chuyển đến các khu vực bãi đất trống trên địa bàn thành phố Quảng Ninh để đổ thải, san lấp và tập kết trái phép.

Hai đối tượng bị khởi tố

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Trung và Trần Châu Tuấn về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật