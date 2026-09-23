Khởi tố 10 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM vừa phát hiện, điều tra, làm rõ 1 vụ sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn; qua đó khởi tố 10 bị can có liên quan.

Ngày 4-8-2026, qua công tác kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 1 kho xưởng tại phường Hòa Lợi, TP. HCM có hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa cố định và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại kho xưởng có số lượng lớn vỏ bình LPG mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường như Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas…, khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sang chiết.

Cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh LPG và hoạt động sang chiết theo quy định; một số bình LPG có dấu hiệu sử dụng nhãn hiệu của thương nhân khác. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan để xác minh nguồn gốc LPG, vỏ bình, nhãn hàng hóa cũng như quá trình mua bán, sang chiết và đưa sản phẩm ra thị trường.

Các đối tượng liên quan

Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”, gồm Lê Văn Đức (SN 1992; trú tại phường Phú Lợi, TP. HCM), Hồ Sỹ Thiện (SN 1989; trú tại tỉnh Nghệ An), Lê Thị Thủy (SN 1994; trú tại phường Phú Lợi, TP. HCM), Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982; trú tại phường Thuận Giao, TP. HCM), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981; trú tại Thuận Giao, TP. HCM), Hồ Sỹ Hải (SN 1989; trú tại tỉnh Nghệ An), Lê Xuân Hảo (SN 1982; trú tại tỉnh Thanh Hóa), Bàn Hữu Nguyên (SN 1985; trú tại tỉnh Đồng Tháp), Hà Xuân Trường (SN 1974; trú tại phường Bình Dương, TP. HCM) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985; trú tại xã Bàu Bàng, TP. HCM).

Các đối tượng Ngô Sĩ Mạnh và Hồ Sĩ Hải.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thu mua LPG nguyên liệu từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng để sang chiết trái phép vào các bình gas loại 6kg, 12kg, 45kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp trên thị trường. Số gas này tiếp tục được đưa ra tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp đến người tiêu dùng.

Đáng chú ý, một số đại lý do muốn mua gas với giá thấp hơn so với nguồn cung chính thức đã chấp nhận mua gas không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được nguồn gốc. Hành vi này không chỉ tạo đầu ra cho gas được sang chiết trái phép mà còn trực tiếp tiếp tay đưa hàng giả, hàng không bảo đảm điều kiện an toàn đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, quy đổi tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật được xác định khoảng 18,6 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.