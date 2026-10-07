Khơi thông dữ liệu và vốn: Đề xuất từ góc nhìn doanh nghiệp khoa học công nghệ

ANTD.VN -Khơi thông nguồn lực là thông điệp xuyên suốt nhiều diễn đàn tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026. Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, hai nguồn lực được đặt ra rõ nhất là dữ liệu đủ tin cậy để xây dựng sản phẩm và nguồn vốn đủ dài để đi hết vòng đời nghiên cứu. Hai tham luận của lãnh đạo Meey Group trong hai ngày 3 - 4/10 lần lượt đi vào từng bài toán, và cùng hướng tới một điểm: dữ liệu được chuẩn hóa sẽ mở đường cho vốn.

Dữ liệu phân tán: Từ “ốc đảo” đến hạ tầng dùng chung

Với doanh nghiệp công nghệ, giá trị nằm ở dữ liệu, phần mềm và thuật toán, nhưng trong lĩnh vực bất động sản, dữ liệu đầu vào lại đặc biệt phân tán. Một bất động sản gắn đồng thời với dữ liệu địa chính, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng, giao thông, tài chính và giao dịch; mỗi nhóm có nguồn hình thành, cách cập nhật và phạm vi khai thác riêng. Mỗi doanh nghiệp tự thu thập lại từ những nguồn rời rạc khiến chi phí bị nhân lên mà chất lượng không đồng đều.

Chiều 3/10, tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo và thương mại điện tử trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, gọi tình trạng này là những “ốc đảo dữ liệu” và công bố sáng kiến Liên minh Dữ liệu và Hạ tầng số cho thị trường bất động sản. Liên minh vận hành theo bốn lớp: chuẩn hóa dữ liệu; kết nối có phân quyền giữa dữ liệu công được phép khai thác và dữ liệu thị trường; thử nghiệm có kiểm soát với AI định giá và hệ thống thông tin địa lý (GIS); và hạ tầng kết nối mở qua giao diện lập trình ứng dụng (Open API). Liên minh đặt mục tiêu thí điểm tại 3 - 5 đô thị lớn.

Cách tiếp cận này dựa trên việc chia sẻ chi phí hạ tầng: Nhà nước đóng góp thể chế và dữ liệu cốt lõi, viện trường đóng góp chuẩn dữ liệu, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng kiểm chứng ứng dụng trong thẩm định. Luật Dữ liệu 2024 đã tạo khung pháp lý chung cho việc quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, công bố sáng kiến Liên minh Dữ liệu và Hạ tầng số cho thị trường bất động sản, chiều 3/10.

Vốn lệch pha: Tiền có, nhưng chưa đúng loại

Bài toán thứ hai là vốn. Theo Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư tư nhân Việt Nam 2026 của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hiệp hội Đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA) và BCG, vốn đầu tư mạo hiểm năm 2025 đạt 509 triệu USD, tăng 28%, nhưng số thương vụ giảm từ 118 xuống 103. Trong khi đó, Nghị quyết 57-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 chi cho nghiên cứu và phát triển đạt 2% GDP, với hơn 60% từ xã hội, so với mức khoảng 0,5% GDP hiện nay.

Sáng 4/10, tại Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng 2026 - Khơi thông nguồn lực cho đổi mới sáng tạo”, ông Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Meey Group, chỉ ra bốn điểm lệch giữa nhu cầu và nguồn vốn: thời hạn vốn ngắn hơn chu kỳ nghiên cứu; tài sản bảo đảm vẫn chủ yếu là tài sản hữu hình; khẩu vị rủi ro của kênh vốn truyền thống chưa phù hợp với đổi mới sáng tạo; và mỗi giai đoạn trong vòng đời doanh nghiệp cần một loại vốn khác nhau.

Ông đề xuất cấu trúc vốn nhiều tầng, đi từ vốn R&D, vốn hạt giống và mạo hiểm, vốn tăng trưởng đến tín dụng đổi mới sáng tạo và vốn chiến lược. Trong đó, tín dụng đổi mới sáng tạo xét khả năng vay dựa trên dòng tiền định kỳ, hợp đồng và sở hữu trí tuệ. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo qua các quỹ đổi mới sáng tạo, cơ chế đồng tài trợ và chia sẻ rủi ro để kích hoạt vốn tư nhân.

Ông Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc Tài chính Meey Group, trình bày tham luận tại Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng 2026”, sáng 4/10.

Khi dữ liệu trở thành căn cứ để cấp vốn

Hai bài toán thực chất nối với nhau. Hãy hình dung một doanh nghiệp công nghệ mang bộ dữ liệu quy hoạch hay mô hình định giá của mình đến ngân hàng. Những câu hỏi đầu tiên của bên thẩm định thường không phải bộ dữ liệu ấy tốt đến đâu, mà là nó đến từ nguồn nào, ai có quyền khai thác và được cập nhật ra sao. Chưa trả lời được những câu hỏi đó, tài sản lớn nhất của doanh nghiệp vẫn nằm ngoài hồ sơ vay vốn.

Vì thế, các nguyên tắc về định danh, nguồn gốc, cập nhật và quyền khai thác mà Liên minh hướng tới có ý nghĩa vượt ra ngoài chuyện kỹ thuật. Khi được tổ chức theo chuẩn chung, dữ liệu có thể được nhận diện, đo lường và kiểm chứng như một tài sản. Đây cũng là tiền đề cho kiến nghị ban hành khung công nhận và định giá tài sản vô hình mà ông Tài đưa ra tại diễn đàn tài chính.

Ngân hàng do đó đứng ở giao điểm của cả hai đề xuất, vừa là bên dùng dữ liệu để thẩm định và quản trị rủi ro, vừa là bên được kỳ vọng mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Để đi đến đó, cả hai tham luận cùng chọn cách làm thận trọng: thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong phạm vi giới hạn, với AI định giá và GIS ở phía dữ liệu, với mô hình liên thông giữa Nhà nước, ngân hàng và quỹ đầu tư ở phía vốn, rồi mới nhân rộng.

Nói về tinh thần sáng kiến, ông Hoàng Mai Chung cho rằng: “Dữ liệu để hiểu rõ nguồn lực, công nghệ để kết nối nguồn lực, đổi mới sáng tạo để tạo giá trị cho xã hội”. Từ phía tài chính, ông Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh: “Việt Nam chưa bao giờ thiếu nhân tài, trí tuệ hay khát vọng vươn lên. Điều chúng ta đang cần chính là một kiến trúc tài chính đủ tầm để mở đường và khơi thông mọi nguồn lực”.