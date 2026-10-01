Khói mù bao phủ, Thủ đô Malaysia đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm toàn cầu

ANTD.VN - Kuala Lumpur, Thủ đô Malaysia đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới ngày 30-9, trong khi Singapore xếp thứ ba, do khói từ các đám cháy rừng và đất tại Indonesia lan rộng trong khu vực.

Các tòa nhà bị bao phủ bởi lớp sương mù ở Kuala Lumpur, ngày 21-9-2026

Theo tổ chức giám sát chất lượng không khí IQAir của Thụy Sĩ, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Thủ đô Malaysia có thời điểm đạt 166. Singapore ghi nhận mức 155.

Các chỉ số trên 150 được xếp vào mức không lành mạnh, có thể ảnh hưởng sức khỏe của cộng đồng.

Lớp khói trắng đục đã bao phủ các thành phố trong hơn một tháng qua, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng hoạt động ngoài trời.

Khói bao phủ Sân bay Quốc tế Sultan Mahmud Badaruddin II ở Palembang, Nam Sumatra, Indonesia ngày 30-9-2026

Tại Kuala Lumpur, một số người dân cho biết không thể quan sát rõ tòa tháp Merdeka 118 giữa màn khói mù.

Tại Singapore, Cơ quan Môi trường quốc gia ghi nhận 4/5 khu vực có chất lượng không khí ở mức không lành mạnh.

Người mắc hen suyễn, viêm mũi dị ứng và các bệnh đường hô hấp được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời.

Khói mù được cho là bắt nguồn chủ yếu từ các vụ cháy rừng và đất tại Kalimantan và Sumatra của Indonesia.

Điều kiện khô nóng liên quan hiện tượng El Nino, cùng hoạt động đốt đất để khai hoang, khiến các đám cháy lan rộng và khó kiểm soát.

Bộ Lâm nghiệp Indonesia ghi nhận 15.461 điểm nóng trong tháng 9-2026, cao hơn số điểm nóng trong đợt cháy rừng nghiêm trọng năm 2019.

Cơ quan khí tượng nước này cảnh báo nguy cơ cháy vẫn ở mức cao tại nhiều khu vực thuộc Kalimantan và Sumatra.

Ô nhiễm không khí xuyên biên giới là vấn đề thường xuyên tại Đông Nam Á trong mùa khô. Tuy nhiên, đợt khói mù năm nay được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng do thời tiết khô hạn kéo dài và quy mô các đám cháy lớn.