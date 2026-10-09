Khói mù bao phủ, Malaysia đóng cửa trường học tại nhiều bang

ANTD.VN - Malaysia đóng cửa trường học tại nhiều bang và vùng lãnh thổ liên bang ngày 9-10, sau khi khói từ các đám cháy rừng tại Indonesia khiến chất lượng không khí ở 37 khu vực giảm xuống mức không lành mạnh.

Khói mù bao phủ Thủ đô Kuala Lumpur

Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek cho biết, quyết định áp dụng tại các bang Johor, Melaka, Negeri Sembilan và Selangor, hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur, Putrajaya cùng huyện Rompin thuộc bang Pahang.

Các trường bị ảnh hưởng được yêu cầu chuyển sang dạy học tại nhà. Giáo viên và nhân viên hỗ trợ cũng được phép làm việc từ xa trong thời gian đóng cửa nhằm hạn chế nguy cơ sức khỏe do tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Theo dữ liệu sáng 9-10, 37 địa điểm trên toàn Malaysia ghi nhận Chỉ số ô nhiễm không khí (API) từ 101 đến 200, thuộc mức không lành mạnh.

Seremban có chỉ số cao nhất là 187, tiếp đến là Bukit Rambai với 185 và Pasir Gudang với 184.

Malaysia phân loại API từ 101-200 là không lành mạnh, từ 201-300 là rất không lành mạnh và trên 300 là nguy hiểm.

Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp được khuyến cáo hạn chế hoạt động ngoài trời.

Khói mù được cho là bắt nguồn từ các đám cháy rừng và đất tại nhiều tỉnh của Indonesia, sau đó lan sang Malaysia và Singapore.

Tại đảo Sumatra, khói dày cũng làm giảm tầm nhìn và gây gián đoạn hoạt động của một số sân bay.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cam kết sớm triển khai biện pháp xử lý các đám cháy.

Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Indonesia, đồng thời đề nghị tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng trong khuôn khổ ASEAN để phối hợp ứng phó tình trạng ô nhiễm xuyên biên giới.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Thể thao quốc gia tại Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Kedah, Penang, Negeri Sembilan và Melaka cũng bị hoãn cho tới khi chất lượng không khí trở lại mức an toàn.