Khởi động Teen Safety School Tour 2026: Đưa “Vaccine Số” đến trường học

ANTD.VN - Ngày 19-10, chương trình “Teen Safety School Tour 2026 – An toàn số cho em” chính thức khởi động tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội), mở đầu hành trình giáo dục và trải nghiệm an toàn số tại 10 trường học thuộc 5 tỉnh, thành phố trong giai đoạn tháng 10–12/2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động chương trình

Được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch “Vaccine Số”, chương trình mang thông điệp “Có Vaccine Số, tự tin khám phá – làm chủ thế giới số!”, hướng tới cách tiếp cận kết hợp giữa bảo vệ và trao quyền, giúp trẻ em không chỉ nhận diện, phòng ngừa rủi ro mà còn tự tin học tập, sáng tạo và phát triển trong môi trường số.

Theo các chuyên gia, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở cảnh báo nguy cơ hay hạn chế tiếp cận công nghệ. Điều quan trọng hơn là trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng, khả năng tự bảo vệ và sự tự tin để chủ động ứng phó với rủi ro.

Teen Safety School Tour 2026 góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026–2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Hà Văn Bắc- Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phát biểu khai mạc chương trình

Chương trình kế thừa các hoạt động thuộc Chiến dịch Vaccine Số được triển khai từ năm 2021, đồng thời phát huy kết quả hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ trong nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Phát biểu tại lễ khởi động, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an, nhấn mạnh không thể bảo vệ trẻ em bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, mà cần trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, chương trình cần chuyển từ truyền thông cảnh báo sang rèn luyện kỹ năng thực tiễn, phù hợp với từng độ tuổi. Học sinh cần biết nhận diện nguy cơ, bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời khi gặp tình huống mất an toàn.

Đại tá Hà Văn Bắc cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng và doanh nghiệp công nghệ trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đồng thời duy trì giáo dục an toàn số thường xuyên, thay vì chỉ tổ chức các hoạt động ngoại khóa đơn lẻ.

Đối với học sinh, lãnh đạo Cục An ninh mạng khuyến nghị thực hiện ba nguyên tắc: kiểm chứng trước khi tin, tỉnh táo khi chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cảm thấy không an toàn.

Sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về an ninh mạng góp phần đưa kiến thức, kỹ năng phòng ngừa rủi ro đến gần hơn với học sinh, giúp các em nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân và xử lý những tình huống mất an toàn khi sử dụng Internet.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế khuyến nghị học sinh chủ động lên tiếng khi gặp nguy cơ hoặc cảm thấy không an toàn trên mạng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô, cha mẹ hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Đây là kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh từ trẻ em và cha mẹ khi cần hỗ trợ.