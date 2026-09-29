ANTD.VN - Sáng 29-9, tại Gamuda City (phường Yên Sở, TP Hà Nội), Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Nhịp tim Việt Nam và chương trình Vết sẹo cuộc đời tổ chức lễ công bố giải chạy Run For The Heart - Chạy vì Trái tim 2026, đánh dấu mùa thứ 12 của hành trình gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn.

Với thông điệp “Triệu nhịp đập từ vạn bước chân”, giải chạy năm nay tiếp tục hướng tới mục tiêu gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em trên cả nước. Toàn bộ kinh phí quyên góp từ chương trình được chuyển tới Quỹ Nhịp tim Việt Nam để hỗ trợ chi phí điều trị cho các em.

Khởi nguồn từ năm 2013, Run For The Heart đã trở thành một hoạt động cộng đồng được duy trì qua nhiều năm, kết nối những người yêu chạy bộ với hành trình sẻ chia vì trẻ em mắc bệnh tim. Sau 11 mùa tổ chức, chương trình đã huy động hơn 51 tỷ đồng, hỗ trợ phẫu thuật tim cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng năm 2025, giải chạy quyên góp hơn 7 tỷ đồng, qua đó mang đến cơ hội điều trị cho 140 em nhỏ trên cả nước.

Theo Ban Tổ chức, Run For The Heart 2026 dự kiến diễn ra ngày 6-12 tại Công viên Yên Sở, thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia. Chương trình tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đối tác, nhà tài trợ, nghệ sĩ, đại sứ chương trình cùng các cơ quan báo chí, truyền thông.

Khởi động Run For The Heart 2026 - tiếp tục hành trình hồi sinh những trái tim trẻ thơ

Phát biểu tại sự kiện, ông James Lai Siaw Pin, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, cho rằng giá trị của Chạy Vì Trái tim không chỉ nằm ở số người tham gia mà còn ở những cơ hội sống và phát triển được trao cho trẻ em sau mỗi ca phẫu thuật.

Trong khi đó, ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation, cho biết nghiên cứu của tổ chức cho thấy 68% gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau khi con được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí có thể thoát nghèo và vươn lên tầng lớp trung lưu. Theo ông, hỗ trợ một em nhỏ có trái tim khỏe mạnh cũng đồng nghĩa với việc tạo ra những thay đổi tích cực cho cả gia đình.

Đáng chú ý, ca sĩ Hà Lê là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đồng hành cùng giải chạy. Anh muốn đóng góp sức mình nhằm gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

“Khi tham dự chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi và một số anh em đã cùng gây quỹ giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, khi BTC "Run For The Heart - Chạy Vì Trái tim" mời tham dự, tôi lập tức đồng ý. Tôi hy vọng từng bước chạy của mình, sẽ góp phần lan toả hình ảnh giải đấu, qua đó cùng chung tay giúp trẻ em mắc bệnh tim”, Hà Lê chia sẻ.

Các công tác chuẩn bị cho Run For The Heart 2026 đang được triển khai, hướng tới ngày hội chạy bộ vì cộng đồng tại Công viên Yên Sở vào tháng 12 tới.