Khoảnh khắc Nga phóng thiết bị quân sự bí mật vào không gian

ANTD.VN - Nga vừa phóng một thiết bị quân sự bí mật vào không gian, đánh dấu sứ mệnh đưa thiết bị lên quỹ đạo lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần.

Đoạn video vụ phóng. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Vụ phóng diễn ra vào ban đêm tại Sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc vùng Arkhangelsk của Nga và do lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này thực hiện.

Mặc dù thiết bị quân sự này không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng đó là một vệ tinh. Các quan chức cho biết thiết bị này đã thiết lập thành công liên lạc với trạm điều khiển mặt đất sau khi đạt tới quỹ đạo đã định.

Theo Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan vũ trụ Roscosmos, tên lửa hạng trung Soyuz-2.1b đã được sử dụng cho lần phóng này.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng năng lực vệ tinh, bao gồm chùm vệ tinh băng thông rộng quỹ đạo thấp mang tên Rassvet do Công ty hàng không vũ trụ tư nhân Bureau 1440 phát triển. Moscow có kế hoạch đưa 156 vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo vào cuối năm 2026 và khoảng 900 vệ tinh đến năm 2035.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhận định rằng, mạng lưới vệ tinh này “không hề thua kém” Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk và “thậm chí có thể vượt trội hơn ở một số khía cạnh”. Moscow cũng đang phát triển các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng sử dụng hệ thống điều khiển qua vệ tinh, giúp tăng khả năng chống chịu trước tác chiến điện tử và các biện pháp gây nhiễu.

Trước đó, vào ngày 16-9, Roscosmos đã thực hiện một vụ phóng khác bằng tên lửa Soyuz-2.1b từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, đưa tàu chở hàng Progress MS-35 lên quỹ đạo cùng 2,4 tấn nhu yếu phẩm phục vụ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).