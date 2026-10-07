Khi văn học và nghệ thuật tạo nên “Điểm chạm của cảm xúc”

ANTD.VN - Sáng 7/10, tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên đề “Văn học và Nghệ thuật - Điểm chạm của cảm xúc” với sự tham gia của NSƯT Đăng Dương đã khởi động hoạt động thuộc chuỗi học tập liên môn của nhà trường, hướng tới mục tiêu đưa văn chương, âm nhạc và những trải nghiệm nghệ thuật đến gần hơn với học sinh.

Hội trường 700 chỗ của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sáng ngày 7/10 lúc thì lắng đọng, khi lại vỡ òa cảm xúc. Hai tiết học đặc biệt khép lại trong sự luyến tiếc của đông đảo học sinh, phụ huynh và giáo viên khi tất cả như hòa quyện vào không gian giao thoa giữa bộ môn Ngữ văn quen thuộc với những tiết mục nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng.

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số, trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đặc biệt coi trọng giáo dục STEAM với mong muốn đưa văn học, nghệ thuật hòa vào đời sống học đường một cách sinh động.

Phát triển STEAM liên môn: Đưa văn học hòa vào đời sống học đường

Chia sẻ về buổi học đặc biệt này, nhà giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết, Đề án phát triển trường chuyên theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế được HĐND Thành phố phê duyệt đã đánh dấu một bước tiến mới của nhà trường.

Thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia, nhà trường đẩy mạnh song song việc phát triển STEM và STEAM theo định hướng chuyên liên môn. Bên cạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số, nhà trường đặc biệt coi trọng giáo dục STEAM với mong muốn đưa văn học, nghệ thuật hòa vào đời sống học đường một cách sinh động, giúp học sinh phát triển hài hòa cả về thể chất, trí tuệ và tâm hồn.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đặc sắc Văn học – Nghệ thuật với chủ đề “Điểm chạm cảm xúc”

Buổi sinh hoạt chuyên đề Văn học – Nghệ thuật với chủ đề “Điểm chạm cảm xúc” nằm trong chuỗi hoạt động học tập liên môn của trường. Nhà trường kỳ vọng những trang sách, vần thơ sẽ được học trò cảm nhận sâu sắc và biến chuyển thành những lời ca, điệu múa, cùng các loại hình nghệ thuật đầy sức sống.

“Song song với những giờ học hàn lâm, những buổi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chế tạo robot hay quan sát thiên văn, chúng tôi mong muốn Hà Nội – Amsterdam còn là ngôi trường của những lời ca, tiếng đàn và vũ điệu sôi động. Qua đó, các em học sinh sẽ có một tuổi thanh xuân vui tươi, hạnh phúc cùng một đời sống tinh thần phong phú, cân bằng” - nhà giáo Trần Thùy Dương nhấn mạnh.

Học sinh thích thú khi lần đầu tiên được thưởng thức tiếng đàn bầu của NSƯT Đăng Dương qua làn điệu dân ca “Bèo dạt mây trôi”.

Cảm hứng nghệ thuật từ nghệ sĩ tên tuổi và không gian âm nhạc đa sắc

Buổi sinh hoạt chuyên đề càng thêm ý nghĩa khi có sự tham dự của khách mời đặc biệt: NSƯT Đăng Dương – một nghệ sĩ lớn, đồng thời cũng là phụ huynh học sinh của trường. Sự xuất hiện của anh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về nghệ thuật và biết cách nuôi dưỡng đam mê, phát triển năng lực bản thân.

Mở đầu phần giao lưu, NSƯT Đăng Dương nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự cân bằng giữa học thuật và nghệ thuật, nhất là trong bối cảnh các bạn trẻ hiện nay phải tiếp thu lượng kiến thức rất lớn. Anh nhắc lại định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc khuyến khích mỗi học sinh từ tiểu học đến trung học nên biết sử dụng ít nhất một loại nhạc cụ hoặc thành thạo một môn nghệ thuật, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần cho thế hệ trẻ.

Bầu không khí hội trường trở nên hào hứng khi các em học sinh lần đầu tiên được thưởng thức tiếng đàn bầu của NSƯT Đăng Dương qua làn điệu dân ca “Bèo dạt mây trôi”. Tiếng đàn bầu trầm êm, sâu lắng khơi gợi không gian làng quê Việt Nam thanh bình – đây cũng là loại nhạc cụ truyền thống mà nam nghệ sĩ gắn bó từ năm 13 tuổi.

Bên cạnh đó, anh còn giới thiệu nhanh về nghệ thuật Opera qua ca khúc nổi tiếng “O Sole Mio” và phong cách hát Bel Canto (tiếng Ý có nghĩa là "cách hát đẹp") – chuẩn mực âm thanh được các nhạc viện chuyên nghiệp giảng dạy.

Đặt thi ca bên cạnh giai điệu, chương trình mở ra góc nhìn mới giúp ngôn từ thơ ca có thêm một hình thức biểu đạt sống động qua âm nhạc.

Cảm nhận thi ca qua lăng kính biểu diễn của học trò

Không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe và tiếp thu từ nghệ sĩ, các em học sinh Amsterdam còn trực tiếp thể hiện tài năng khi đưa các tác phẩm văn thơ lên sân khấu âm nhạc. Đặt thi ca bên cạnh giai điệu, chương trình mở ra góc nhìn mới giúp ngôn từ thơ ca có thêm một hình thức biểu đạt sống động qua âm nhạc.

Sau phần thể hiện của Câu lạc bộ Glee Ams, em Lê Nam Phương (học sinh lớp 11 Văn 2) bộc bạch: “Là học sinh chuyên Văn, em rất quen thuộc với những bài thơ tình của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tuy nhiên, khi được thưởng thức bản phổ nhạc, giai điệu đã khiến tác phẩm trở nên trẻ trung, dễ thương và dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Em cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của tình yêu và nhận ra âm nhạc chính là cầu nối tuyệt vời đưa các tác phẩm văn học đến gần hơn với công chúng”.

Khép lại hai tiết học đặc biệt là tiết mục hợp xướng tráng lệ “Ca ngợi Tổ quốc”

Bức tranh nghệ thuật học đường càng thêm rực rỡ với màn vũ đạo bùng nổ đến từ Câu lạc bộ Ams Crew và đoạn phim giới thiệu hệ thống các câu lạc bộ nghệ thuật sôi động của trường. Khép lại hai tiết học đặc biệt là tiết mục hợp xướng tráng lệ “Ca ngợi Tổ quốc” do Hanoi Choir kết hợp cùng học sinh Hà Nội - Amsterdam thể hiện dưới sự chỉ huy của thầy giáo Mạnh Trường, để lại dư âm đẹp đẽ về những tiết học đặc biệt.

Các em học sinh tự tin chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình trong chuyên đề sáng 7/10

Giàn hợp xướng để lại dấu ấn với tiết mục dàn dựng công phu.