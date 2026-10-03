Khi pháo hoa không chỉ để ngắm: 'Ngòi nổ' mới cho kinh tế đêm và bất động sản du lịch

ANTD.VN -Đã từng có thời điểm, lợi thế lớn nhất của bất động sản nghỉ dưỡng được cô đọng trong một từ: vị trí. Gần biển, hướng biển, view đẹp, trung tâm hay liền kề các điểm tham quan từng là những yếu tố đủ sức tạo nên sức hút cho sản phẩm. Nhưng khi thị trường du lịch ngày càng cạnh tranh, những lợi thế độc quyền như show pháo hoa, khoáng nóng và hệ sinh thái đồng bộ mới đủ sức thuyết phục giới đầu tư.

“Kinh tế pháo hoa” và sức sống của những đô thị sau hoàng hôn

Nhìn ra thế giới, sức hút của một điểm đến du lịch không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những ưu thế sẵn có của tự nhiên. Điển hình như Walt Disney World hay thung lũng Coachella (Mỹ) vốn không hề sở hữu đường bờ biển, nhưng vẫn tạo nên dòng tiền thương mại khổng lồ nhờ năng lực kiến tạo điểm đến, lấy các show diễn và chuỗi sự kiện nghệ thuật quy mô lớn làm hạt nhân kích hoạt chi tiêu.

Show diễn quy mô lớn là hạt nhân kích hoạt chi tiêu và tạo dòng tiền thương mại.

Hàng chục triệu USD mỗi năm cho những màn pháo hoa hằng đêm tại Disney World chính là “thỏi nam châm” giữ chân hàng chục nghìn du khách ở lại đến đêm muộn, lấp đầy chuỗi nhà hàng F&B và đẩy giá thuê của những căn phòng khách sạn view pháo hoa lên mức cao kỷ lục mà vẫn luôn kín chỗ. Tương tự, lễ hội âm nhạc Coachella thu hút khoảng 750.000 lượt khách mỗi kỳ, tạo nguồn thu hơn 200 triệu USD và nâng giá thuê phòng lưu trú tăng tới 61,6%.

Tại Việt Nam, Sun Group đã chứng minh tính hiệu quả của mô hình này tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc). Chuỗi siêu show thực cảnh như Kiss of The Sea hay Symphony of The Sea kết hợp cùng màn pháo hoa rực sáng mỗi tối kéo về trung bình 15.000 lượt khách mỗi ngày, giúp tỷ lệ lấp đầy phòng lưu trú duy trì ấn tượng ở mức 86% – 99% và rút ngắn thời gian thu hồi vốn của nhà đầu tư xuống chỉ còn 6 – 8 năm.

Nha Trang hôm nay cũng đang đứng trước cơ hội bứt phá tương tự khi sở hữu mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ từ sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng biển đến các tuyến cao tốc, giúp đón 16,4 triệu lượt khách lưu trú năm 2025 và hướng tới mục tiêu 33 triệu lượt vào năm 2030.

Mega Booming - Charmora City tại Nha Trang thu hút gần 30.000 khán giả với màn pháo hoa mãn nhãn.

Nhu cầu thực tế đối với các hoạt động giải trí đêm tại phố biển đã được khẳng định rõ nét qua đại nhạc hội Mega Booming - Charmora City vào mùa hè năm nay. Sự kiện thu hút gần 30.000 khán giả quy tụ kín khu vực tháp Trầm Hương, cùng khoảnh khắc cả vịnh biển bừng sáng trước màn trình diễn pháo hoa tầm cao 10 phút mãn nhãn do Sun Group thực hiện – một minh chứng sống động cho thấy thị trường đang rất sẵn sàng đón nhận những tổ hợp giải trí đêm quy mô lớn kết hợp nghệ thuật ánh sáng.

Tuy nhiên, để chuyển hóa dòng khách thành doanh thu bền vững, bài toán đặt ra là cần một hệ sinh thái đủ sức giữ chân du khách sau 18 giờ. Ông Lê Tuấn – Lãnh đạo một đại lý BĐS tại Khánh Hòa nhận định: “Khách du lịch có thể đến Nha Trang vì biển, nhưng thời gian họ ở lại và mức chi tiêu lại được quyết định bởi trải nghiệm sau khi mặt trời lặn: ăn ở đâu, chơi gì, xem chương trình gì để một ngày nghỉ dưỡng không kết thúc quá sớm.”

Thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách được quyết định bởi trải nghiệm sau khi mặt trời lặn.

Festival Island: Sàn diễn mặt nước và đặc quyền không thể sao chép

Để trả lời trọn vẹn cho câu hỏi “làm gì sau 18 giờ”, Sun Group kiến tạo phân khu Festival Island (116 ha) thuộc đại đô thị Charmora City (quy mô 227 ha) – nơi không gian mặt nước ven sông Quán Trường và sông Tắc được nâng tầm thành một sàn diễn kinh tế đêm đúng nghĩa.

Trái tim của hòn đảo là hồ cảnh quan rộng 7,3 ha tích hợp sân khấu pháo hoa nước quy mô 5,8 ha cùng tuyến đường dạo ven hồ dài hơn 2 km. Kế thừa kinh nghiệm tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Sun Group chuẩn hóa lịch bắn pháo hoa tầm cao kết hợp công nghệ 3D mapping, nhạc nước, Jetski và Flyboard mạo hiểm thành hoạt động thường nhật suốt 365 ngày. Chi phí đầu tư và năng lực vận hành khổng lồ này tạo nên một rào cản độc quyền khó sao chép tại Nha Trang.

Festival Island được ví như sàn diễn kinh tế đêm với pháo hoa thường nhật suốt 365 ngày.

Khi mặt hồ lên đèn mỗi tối, pháo hoa đóng vai trò như một chiếc mỏ neo thời gian quy tụ dòng khách du lịch về một điểm. Sau khi thưởng lãm bữa tiệc ánh sáng, dòng người tiếp tục hòa vào các tuyến phố ẩm thực F&B và khu chợ đêm VUI-Fest mở cửa 24/7 ven hồ, chuyển hóa trực tiếp lưu lượng người thành dòng tiền thương mại liên tục.

The Fest: Khi tầm nhìn triệu đô hóa thành dòng tiền bền vững

Hưởng lợi trực tiếp từ “downtown không ngủ” này là tổ hợp căn hộ The Fest gồm 3 tòa tháp, tọa lạc tại giao lộ thịnh vượng tiếp giáp trực tiếp mặt hồ 7,3 ha. Sở hữu tầm nhìn trực diện pháo hoa và dòng sông Quán Trường êm đềm, The Fest mở ra không gian thưởng lãm độc bản giúp bất động sản duy trì giá trị cho thuê vượt trội.

Dự án sở hữu 100% căn hộ thương mại dịch vụ (TMDV), trong đó 60% quỹ căn là dạng studio tinh gọn, tối ưu công năng vận hành homestay, Airbnb và đón đầu làn sóng workation lẫn nhu cầu trú đông của khách quốc tế. Tiện ích nội khu được đầu tư hoàn chỉnh với cụm bể bơi ngoài trời rộng 1.400 m², kết hợp khoáng nóng Onsen cùng Clubhouse Onsen sang trọng tại đảo kế cận.

The Fest sở hữu tầm nhìn trực diện pháo hoa, mang lại giá trị cho thuê vượt trội.

Sức hút của The Fest được bảo chứng rõ nét qua bài toán tài chính thực tế: Với một căn studio có mức giá khoảng 2,4 tỷ đồng, chuỗi sự kiện và pháo hoa suốt 365 ngày là cơ sở vững chắc để kỳ vọng công suất lấp đầy phòng đạt 90% quanh năm, mang về doanh thu cho thuê ổn định từ 18 – 20 triệu đồng/tháng.

Khi những chùm pháo hoa thắp sáng mặt hồ mỗi tối, The Fest mang đến lời giải đầu tư trọn vẹn: vừa là không gian nghỉ dưỡng khác biệt bên thềm nhà, vừa nắm chắc dòng tiền lưu trú ổn định từ trung tâm kinh tế đêm phồn hoa bậc nhất phố biển.