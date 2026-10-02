Khi người dân và chính quyền cơ sở đồng thuận, cùng hướng đến mục tiêu lớn

ANTD.VN - Ngày đầu tiên tháng 10-2026, tại 157 đường Giải Phóng, chính thức khởi động công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Ở một điểm nóng đô thị lõi, nơi tấc đất là tấc vàng, một nhịp điệu hối hả, khẩn trương và những nụ cười đồng thuận. Vẽ "bức tranh" ấy, đằng sau đó là cả một hành trình "dân vận khéo", sự vào cuộc quyết liệt và bài bản của cả hệ thống chính trị phường Bạch Mai.

Bước xuống từng ngõ nhỏ

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị là một công trình mang tầm vóc lịch sử của Thủ đô. Với mặt cắt ngang rộng tới 90m, gồm 16 làn xe, tuyến đường vươn mình qua 18 phường, xã. Phường Bạch Mai nằm ở vị trí đầu tuyến, dài 1,1km nhưng mang tính chất đặc biệt phức tạp bởi mật độ dân cư sinh sống đan xen dày đặc. Khối lượng công việc khổng lồ đổ dồn lên vai chính quyền cơ sở khi diện tích đất bị ảnh hưởng lên tới 52.000m², liên quan đến hàng trăm hộ gia đình và hàng loạt tổ chức, trường đại học lớn...

Đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HDND phường Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo tại thực địa

Từ sáng sớm ngày ra quân 1-10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hoành Dũng cùng các cán bộ chủ chốt, lực lượng chức năng có mặt trực tiếp tại hiện trường...

Các lực lượng phường Bạch Mai đồng loạt vào cuộc

Ông Vũ Văn Dục – Tổ trưởng tổ dân phố 49, nơi có tới 58 gia đình thuộc diện giải tỏa (trong đó 42 hộ mất toàn bộ diện tích) – chia sẻ: "Đối với các cấp chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phường Bạch Mai, thời gian qua đã vào cuộc rất quyết liệt. Các đồng chí chỉ đạo cụ thể tới từng bộ phận hành chính, đồng thời trực tiếp xuống khu dân cư, bàn bạc với tổ dân phố để có những phương án tốt nhất, bám sát tiến độ đề ra từ đầu năm. Là người sống cùng với nhân dân, tôi nhận thấy việc làm hôm nay tạo lên không khí rất tích cực. Bà con nhân dân đồng thuận tuyệt đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước."

Tuy nhiên, người cán bộ cơ sở tận tâm giãi bày tâm tư thực tế của bà con: "Việc đền bù, giải phóng mặt bằng cơ bản phải xúc tiến thật nhanh, tránh để người dân mang tư tưởng chờ đợi. Băn khoăn lớn nhất hiện nay là phương án tái định cư. Bà con mong mỏi tái định cư phải có ngay, có sớm để nhìn thấy tương lai, từ đó yên tâm ổn định cuộc sống nơi ở mới."

Ông Vũ Văn Dục – Tổ trưởng tổ dân phố 49, phường Bạch Mai chia sẻ với phóng viên

Chìa khóa tháo gỡ mọi "nút thắt"

Nhận thức rõ những băn khoăn chính đáng của người dân Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai đã biến áp lực thành hành động. Suốt nhiều tháng qua, các tổ công tác của phường đã làm việc không có ngày nghỉ để đo đạc, kiểm đếm và kiên nhẫn với từng điều khoản bồi thường...

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Trần Nam Sơn thông tin: "Hiện nay, đối với các tổ chức trên địa bàn phường, chúng tôi đã thực hiện điều tra khảo sát xong và công khai phương án. Đáng chú ý, 3 trường đại học lớn gồm Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng và Đại học Kinh tế Quốc dân đại diện đơn vị đã thực hiện công tác bàn giao mặt bằng.

Đối với 222 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của địa phương đã họp thẩm định đối với 221 trường hợp. Chúng tôi đang lấy ý kiến theo quy định, tiến tới tuần sau sẽ phê duyệt sớm các trường hợp đã đồng thuận, đợt đầu tiên, chúng tôi trình 11 phương án bồi thường thì chính xác 11/11 hộ dân đều đã đồng thuận sớm. Hiện ban đang hoàn thiện thủ tục, ngay khi được phê duyệt, chúng tôi sẽ chi trả tiền đền bù. Người dân đã cam kết chỉ cần nhận tiền là họ lập tức bàn giao mặt bằng theo đúng quy định pháp luật."

Cả hệ thống chính trị và người dân chung tay

Nêu gương và quyết tâm

Đại diện Tập đoàn VinGroup ký biên bản bàn giao với đại diện 3 trường đại học nằm trong dự án

Ông Vũ Văn Hoàn – Trưởng phòng Phát triển dự án Tập đoàn Vingroup (đại diện Chủ đầu tư) cho biết: "Dự án có tổng chiều dài 36,3km đi qua 18 phường, xã. Trong đó, Bạch Mai là địa bàn đầu tuyến với diện tích đất bị ảnh hưởng lên tới 52.000m², bao gồm khoảng 230 hộ dân. Phường Bạch Mai là đơn vị đầu tiên trên toàn tuyến tổ chức tháo dỡ, di dời tài sản sau khi người dân đồng thuận. Công tác giải phóng mặt bằng tại đây được đánh giá là tiên phong của toàn dự án. Các bộ phận phòng ban chức năng của phường đã làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, kể cả dịp lễ mùng 2/9 vừa qua".

Đại diện tập đoàn VinGroup làm việc tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Khẳng định cam kết từ phía doanh nghiệp, ông Hoàn chia sẻ thêm: "Thực hiện của UBND TP Hà Nội, Vingroup luôn đồng hành cùng 18 phường, xã, đặc biệt là phường Bạch Mai, để tạo điều kiện tốt nhất, hỗ trợ chính quyền và bà con nhân dân. Mục tiêu của chúng tôi là thi công dự án thần tốc, đúng cam kết với thành phố vào năm 2027."

Với quyết tâm cao độ, sự tận tụy xuyên ngày nghỉ lễ của đội ngũ cán bộ, cùng sự đồng lòng của bà con nhân dân, phường Bạch Mai đang tự tin hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng đất ở trước ngày 15-10-2026. Đó là "pháo lệnh" cho toàn bộ dự án vươn mình về đích.