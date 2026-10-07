Khi nào khai mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2026?

ANTD.VN - Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active đang đến rất gần ngày hội khai màn. Sau lễ bốc thăm chia bảng, 130 đội bóng đã sẵn sàng bước vào mùa giải đặc biệt, đánh dấu cột mốc 25 năm sân chơi bóng đá học đường uy tín nhất Thủ đô.

Mùa giải 2026 đang nhận được sự chờ đợi đặc biệt khi giải bước vào tuổi 25 bằng một kỷ lục mới về quy mô. 130 đội bóng đăng ký tham dự, tiếp tục vượt qua những cột mốc 110 đội năm 2024 và 125 đội năm 2025.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active chính thức khai mạc ngày 25-10

Theo kế hoạch, các trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày Chủ nhật 11-10, đưa các đội bóng bước vào cuộc đua mùa giải năm nay. Sau đó, sáng Chủ nhật 25-10, Lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại SVĐ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh, đánh dấu thời điểm mùa giải 25 chính thức khai màn.

Năm ngoái, THPT Xuân Mai là nhà vô địch, tuy nhiên đội bóng đến từ Xuân Mai không tham dự mùa này. Trong 130 đội, giải có 3 đội thành tích cao nhất năm 2025 là THPT Tây Hồ (á quân), THPT Phạm Văn Đồng (giải ba) và THPT Marie Curie Mỹ Đình góp mặt.

Ngoài ra, không thể không kể tới tập thể từng 4 lần vô địch là THPT Trần Quốc Tuấn, đội từng 3 lần đăng quang THPT Nguyễn Thị Minh Khai... hay những tân binh lần đầu dự giải như THPT Hữu Nghị T78, THPT Đồng Quan và THPT Bắc Lương Sơn. Tất cả đều hứa hẹn tạo nên một mùa giải hấp dẫn, kịch tính và khó lường.

Không chỉ có quy mô lớn nhất trong lịch sử, mùa giải 2026 còn tạo dấu ấn với nhiều điểm mới. Đáng chú ý, lần đầu tiên giải xuất hiện Quả bóng Vàng, Chiếc giày Vàng và Găng tay Vàng, bên cạnh hệ thống giải thưởng dành cho các đội bóng và những cá nhân xuất sắc nhất.

Giải năm nay cũng lần đầu tiên xuất hiện 8 màu áo thi đấu khác nhau, cùng logo đặc biệt 25 năm trên lưng áo của mọi cầu thủ ra sân thi đấu.