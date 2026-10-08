Khi bóng đá bước vào thời kỳ chuyên nghiệp

ANTD.VN - Sau thập niên 1990 của thế kỷ trước, nền bóng đá Việt Nam đứng trước một bước ngoặt lịch sử - chuyển dịch từ cơ chế bao cấp, phục vụ phong trào sang môi trường bóng đá chuyên nghiệp và kinh tế thị trường. Những khái niệm mới mẻ như hợp đồng thi đấu, phí chuyển nhượng, tài trợ thương mại, bản quyền truyền thông hay quản trị câu lạc bộ chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện, làm thay đổi toàn bộ đời sống sân cỏ nước nhà.

Đội bóng tiên phong của sự đổi mới

Trong bối cảnh ấy, Câu lạc bộ Công an Hà Nội buộc phải thích nghi và thay đổi cách thức vận hành. Suốt nửa thế kỷ, đội bóng hoạt động với tư cách một đơn vị thuộc lực lượng Công an thành phố Hà Nội. Các cầu thủ là những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm, thi đấu bằng nhiệt huyết và nhận lương, phụ cấp theo chế độ ngành. Họ sinh hoạt tập trung, ăn chung tại nhà ăn đơn vị, ngủ giường sắt tập thể, nhiều người sáng chiều xỏ giày ra sân tập, tối đến lại thay quân phục dắt xe đạp đi tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự Thủ đô.

Các nhãn hiệu xuất hiện trên áo thi đấu của cầu thủ thời điểm đó (Ảnh: Quang Minh)



Khi guồng quay chuyên nghiệp đòi hỏi nguồn tài chính khổng lồ cùng cơ chế vận hành linh hoạt, mô hình đội bóng ngành dựa chủ yếu vào ngân sách trở nên không còn phù hợp. Cựu danh thủ Nguyễn Ngọc Điệp từng thẳng thắn nhìn nhận, với tốc độ phát triển và sự gia tăng áp lực tài chính của bóng đá chuyên nghiệp, một đội bóng duy trì theo cơ chế bao cấp cũ khó có thể đơn độc tồn tại lâu dài ở sân chơi đỉnh cao nếu không có sự chuyển mình tương ứng - đó không chỉ là thách thức về mặt thành tích, mà là cuộc đấu trí giữa việc giữ gìn bản sắc chiến sĩ và khả năng hòa nhập với quy luật thị trường.

Dù đối mặt với nhiều rào cản cơ chế, Công an Hà Nội giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 vẫn chủ động đón nhận những làn gió mới của thời đại. Đời sống bên trong đội bóng có những thay đổi sâu sắc, phản ánh rõ nét hơi thở chuyên nghiệp. Những chiếc áo cotton thấm mồ hôi hay những đôi giày đóng tay thô sơ thời bao cấp hoàn toàn lùi vào quá khứ. Công an Hà Nội trở thành một trong những đội bóng tiên phong khoác lên mình các bộ trang phục thi đấu hiện đại có in tên nhà tài trợ quốc tế.

Mùa giải 1997 - 1998, hình ảnh dải áo thi đấu mang nhãn hiệu Akzo Nobel kết hợp cùng thương hiệu thời trang Levi's xuất hiện rực rỡ trên thảm cỏ sân vận động Hàng Đẫy. Đến giai đoạn những năm 2000, logo của các Tập đoàn đa quốc gia như Samsung hay Tiger Beer tiếp tục hiện diện trên ngực áo các cầu thủ. Vào thời điểm khác, đội bóng ngành Công an cũng nhận được sự tài trợ của Tập đoàn Sơn Joton. Chiếc áo thi đấu giờ đây không chỉ mang giá trị truyền thống mà còn là một sản phẩm truyền thông thương mại. Chế độ dành cho cầu thủ cũng có sự cải thiện so với thời kỳ trước. Giày thi đấu chuyên dụng, găng tay thủ môn và bóng thi đấu chuẩn được trang bị đầy đủ. Hệ thống y học, dinh dưỡng và phục hồi chức năng sau trận đấu bắt đầu được đầu tư bài bản hơn.

Cựu danh thủ Phạm Trọng Khanh và cựu danh thủ Nghị “Chớp” đều chung nhận định: Cầu thủ thời kỳ này được hỗ trợ điều kiện tập luyện và y tế vượt trội so với thế hệ đàn anh, những người từng phải tự cắt vỏ bóng dán vào tay hay dùng kìm rút đinh gãy dưới lòng bàn chân để đá tiếp. Bên cạnh đó, các trận đấu của Công an Hà Nội được truyền hình trực tiếp thường xuyên hơn trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và sóng đài địa phương, đồng thời báo chí thể thao nở rộ, biến các cầu thủ như Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành, Mai Tiến Dũng thành những thần tượng truyền thông. Hội cổ động viên Công an Hà Nội được tổ chức bài bản với cờ, áo, băng-rôn và những chuyến hành quân sân khách quy mô.

Tinh thần cống hiến và thi đấu bằng cả trái tim

Những thay đổi đó cho thấy đội bóng có khả năng thích ứng rất tốt với đòi hỏi của thời đại. Chỉ có điều chừng ấy là chưa đủ. Sự xung đột giữa hai mô hình quản trị ngày càng hiện rõ. Một bên là quy chế thị trường với thị trường chuyển nhượng tự do và mức thù lao tăng vọt; một bên là quy định của lực lượng vũ trang về biên chế, quân hàm và hạn mức tài chính. “Lương của Công an Hà Nội trước đây được tính theo quân hàm và các cầu thủ hưởng theo từng loại. Ví dụ, cầu thủ loại 1 nhận lương khoảng 3 triệu đồng/tháng, loại 2 nhận 2 triệu đồng/tháng và loại 3 - những cầu thủ trẻ, ít thi đấu - 1,5 triệu đồng/tháng. Một trận thắng của đội cũng chỉ được thưởng 20 triệu đồng và mỗi cầu thủ chia nhau khoảng 1 triệu đồng” - cựu danh thủ, huấn luyện viên phó Câu lạc bộ Công an Hà Nội Đặng Văn Thông nhớ lại.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội từng bước chuyên nghiệp hóa, không chỉ dưới sân mà cả trên khán đài (Ảnh: Quang Minh)

Dù được ngành, Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội và nhà tài trợ đứng đằng sau nhưng mức lương thưởng kia vẫn khá thấp nếu so với mặt bằng chung. Ngay cả những ngôi sao như Minh Hiếu, Tuấn Thành, Trung Phong... cũng không có mức thu nhập cao.

Ở giai đoạn bóng đá Việt Nam chập chững lên chuyên, bắt đầu với tên gọi Strata V-League, mức lương trung bình của một cầu thủ thuộc diện “sao số” rơi vào khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Để tham chiếu, giá vàng thời điểm năm 2.000 khoảng 4,7 triệu đồng/lượng. Cũng vì vấn đề cơ chế còn nhiều khó khăn, cựu danh thủ Đặng Văn Thông cho biết, mỗi khi thi đấu xa nhà, các cầu thủ Công an Hà Nội di chuyển đến các tỉnh, thành khác rất vất vả.

“Kế hoạch thi đấu, di chuyển phải lên từ đầu năm để trình duyệt. Những chuyến thi đấu xa, như vào thành phố Hồ Chí Minh, mới được đi máy bay; còn ở các tỉnh, thành từ miền Trung trở ra là phải đi bằng ô tô và tàu hỏa. Nói về vé máy bay, do hầu hết được đặt trước cả năm và thuộc loại vé rẻ nên nhiều khi chuyến bay bị “delay” (chậm chuyến) mất nguyên cả ngày, cả đội ngồi vạ vật ở sân bay rất mệt mỏi. Còn đi tàu, mỗi chuyến tàu đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng hay Huế đều mất 1 ngày mới đến nơi. Để đảm bảo thể lực, có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, toàn đội phải di chuyển từ đầu tuần. Cầu thủ khi ấy tuy gắn mác chuyên nghiệp nhưng khổ lắm” - cựu danh thủ Đặng Văn Thông cho biết. Theo ước tính, kinh phí hoạt động của Công an Hà Nội vào đầu thập niên năm 2000 rơi khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm, bao gồm cả ngân quỹ cho đội 1 và hệ thống đào tạo trẻ, còn tiền ăn vào khoảng 80.000 đồng/ngày. Vậy mà các cầu thủ vẫn chơi bóng hết mình, ra sân với tinh thần cống hiến và thi đấu bằng cả trái tim - đó là vì họ cũng là những chiến sĩ Công an, với bản chất truyền thống và lẽ sống cốt lõi “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.