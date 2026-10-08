ANTD.VN -Không gian trưng bày truyền thống được thiết kế độc đáo mô phỏng như một đoàn tàu lớn chuyển động từ Bắc vào Nam. Các phân khu là những “Toa tàu lịch sử” kết nối bởi các “Nhà ga ký ức”.

Sáng 8/10, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đã khánh thành Khu truyền thống Đường sắt Việt Nam và thế giới tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, địa danh lịch sử ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên ngành đường sắt vào ngày 19/5/1955.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong việc lưu giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống vẻ vang của ngành.

Toàn bộ Không gian trưng bày truyền thống được thiết kế độc đáo mô phỏng như một đoàn tàu lớn chuyển động từ Bắc vào Nam. Các phân khu là những “Toa tàu lịch sử” kết nối bởi các “Nhà ga ký ức”, đưa du khách trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt mang số hiệu VNR-145 tái hiện 145 năm lịch sử hình thành và 80 năm truyền thống hào hùng.

Khu truyền thống đường sắt Việt Nam và thế giới vừa được Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam khánh thành vào sáng 8/10

Trái tim của nhà truyền thống, lưu giữ hai hiện vật quý giá. Đó là bộ bàn ghế nguyên bản Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ngồi tại Ga Hải Phòng (21/10/1946) và Bản sao bức thư Bác gửi Giám đốc Sở hỏa xa Việt Nam (18/11/1946) với lời dặn: “Công việc Hỏa xa là một công việc quan trọng trong sự kiến thiết nước nhà...”.

Nơi đây cũng trưng bày các tư liệu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ sưu tập Huân chương cao quý như toa tàu khởi thủy (1881-1945) cùng những thanh ray, tà vẹt gỗ hằn vết thời gian. Toa tàu Đường sắt trong kháng chiến (1945-1954 và chống Mỹ), tái hiện tinh thần "tiêu thổ kháng chiến", khẩu hiệu "sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm".

Điểm nhấn là tổ hợp mô hình cầu Hàm Rồng và cầu Long Biên dưới lửa đạn với quyết tâm "giặc đánh sập ta lại bắc, cầu gãy nhịp ta lại nối", cùng tuyến đường goòng Tĩnh-Bình (Liên khu IV) gắn liền với lời thề "qua sông không cầu, chạy tàu không ga"…

Tại khu vực kỷ nguyên số và đường sắt tốc độ cao tương lai, giới thiệu diện mạo hiện đại với hệ thống vé điện tử, camera giám sát chạy tàu thời gian thực, dòng tàu SE thế hệ mới và điểm nhấn là sa bàn đường sắt tốc độ cao 350 km/h Bắc-Nam giúp rút ngắn hành trình xuyên Việt xuống còn khoảng 5,5 tiếng. Cuối hành trình, đại biểu được trải nghiệm tại phòng chiếu phim 3D thưởng thức bộ phim tài liệu "chuyến tàu thời gian-hơi thở xuyên thế kỷ"

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cho biết, Khu truyền thống đường sắt Việt Nam và thế giới không chỉ đơn thuần là nơi lưu giữ tư liệu, hình ảnh, hiện vật mà còn là không gian tiếp nối, giới thiệu và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của ngành. Hành trình di sản là lời tri ân sâu sắc tới bàn tay, khối óc và sự hy sinh kiên cường của vô số thế hệ người thợ hỏa xa.

Thông qua không gian này, toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam như được tiếp thêm nguồn động lực tinh thần to lớn, sẵn sàng đưa ngành đường sắt vươn mình bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.