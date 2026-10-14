ANTD.VN - Trong chặng đường 78 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Theo Đại tá Trần Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP Hà Nội, CATP là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, toàn thể đảng viên, CBCS Công an Thủ đô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong kết quả đó có sự đóng góp trực tiếp của công tác kiểm tra, giám sát và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong CATP.

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm chỉ đạo công tác UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội

Thời gian qua, các cấp ủy, UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng trong CATP đã nỗ lực không ngừng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới. Hệ thống quy trình, quy định trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện.

Hoạt động của UBKT các cấp ngày càng đi vào nền nếp, từng bước phát huy rõ vai trò trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng bộ và hỗ trợ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được chú trọng trong CATP

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được triển khai chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trực tiếp góp phần vào kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố. Tính từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy CATP đã tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 66 tổ chức đảng và 49 đảng viên, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của CATP.

Ngoài công tác chuyên môn, công tác xã hội tình nghĩa luôn được UBKT Đảng ủy CATP quan tâm chú trọng

Hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được và đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong CATP, nhiều lượt tập thể, cá nhân có thành tích đã vinh dự được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Ngày 12-10-2026 vừa qua, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã có Thư chúc mừng các thế hệ làm công tác kiểm tra Đảng trong CAND qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Thư khen nêu rõ, “78 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành kiểm tra Đảng đã không ngừng lớn mạnh, vun đắp truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trong thành tích chung đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong lực lượng Công an nhân dân luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, gương mẫu, tận tụy vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần củng cố, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thư khen của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Công an nhân dân.

Thời gian tới, Tôi đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ kiểm tra trong Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nâng cao tri thức, đổi mới tư duy, phương pháp cách làm; chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra Đảng theo hướng “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát thường xuyên”; nhận diện, phòng ngừa, cảnh báo, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm từ sớm, từ xa.

Tăng cường giao lưu, trao đổi với các đơn vị bạn

Mỗi cán bộ kiểm tra Đảng trong Công an nhân dân phải không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách hiện bằng được phương châm “chắc về nguyên tắc, vững về nghiệp vụ, sáng về phẩm mạng, thực chất, sắc bén trong phát hiện vấn đề, công tâm trong xem xét, bản lĩnh trong kết luận”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Chào thân ái và quyết thắng!”.

Đại tá Trần Quyết Thắng khắng định, ngày 16-10 hàng năm là dịp để cán bộ, đảng viên và các thế hệ làm công tác kiểm tra của Đảng ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng của Ngành Kiểm tra Đảng trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và danh dự của người chiến sỹ CAND.