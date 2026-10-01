Khẩn trương giúp đỡ người phụ nữ nhận lại tài sản trị giá hơn 56 triệu đồng

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an xã Thường Tín, Hà Nội đã giúp đỡ một người phụ nữ nhận lại túi xách chứa 56,4 triệu đồng không may bị đánh rơi.

Ngày 27/9, Công an xã Thường Tín tiếp nhận tin báo của chị P.T.N (sinh năm 1978, trú tại Ninh Bình) về việc khoảng 13h39 cùng ngày, chị P.T.N đánh rơi túi xách chứa khoảng 56,4 triệu đồng cùng một số tài sản khi đi qua khu vực ngã ba ga Thường Tín.

Công an xã Thường Tín đã giúp đỡ chị N tìm lại tài sản đánh rơi

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thường Tín với tinh thần trách nhiệm đã khẩn trương kiểm tra camera an ninh, xác minh thông tin dọc tuyến đường và xác định được người nhặt được tài sản.

Lực lượng Công an xã sau đó còn trực tiếp hỗ trợ chị N di chuyển gần 50 km để phối hợp xác minh, nhận lại toàn bộ tài sản.

Trong niềm vui mừng, xúc động, chị N đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã đã hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Hành động tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn của cán bộ chiến sĩ Công an xã Thường Tín đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống ngay từ cơ sở.