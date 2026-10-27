Khám xét nơi ở của đôi nam, nữ phát hiện số lượng lớn ma túy

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an xã Tam Hưng phát hiện, bắt giữ vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn, thu giữ hàng trăm gram ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan...

Đối tượng Đỗ Anh Thư

8h30 ngày 13/10/2026, tại địa bàn xã Tam Hưng, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên yêu kiểm tra. Qua xét nghiệm nhanh, người này có kết quả dương tính với ma túy loại MET.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Đỗ Anh Thư (SN 1999); trú tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang; chỗ ở hiện nay xã Đại Thanh, Hà Nội. Thư khai nhận vừa đi cai nghiện về, do không có nghề nghiệp và thu nhập nên đã mua ma túy về để sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Thư tự nguyện giao nộp số ma túy cất giấu tại phòng trọ ở xã Đại Thanh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Anh Thư, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 485,632 gam Methamphetamine và 3,239 gam Heroin, cùng 1 cân điện tử và điện thoại di động phục vụ việc giao dịch. Thư khai nhận mua số ma túy đá trên từ đối tượng Vũ Xuân Chung (sinh năm 1980; HKTT: phường Tây Tựu; chỗ ở hiện nay xã Đại Thanh, Hà Nội).

Đối tượng Vũ Xuân Chung và tang vật vụ án

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Xuân Chung tại khu vực tập thể Yên Ngưu, xã Đại Thanh. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 58,738 gam Methamphetamine, 17,834 gam Ketamine, 6,579 gam các viên nén ma túy khác, số tiền 80 triệu đồng cùng các thiết bị điện tử. Xét nghiệm nhanh cho thấy Vũ Xuân Chung dương tính với ma túy loại MET và MDMA.

Được biết, cả Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung đều là các đối tượng nằm trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú nhưng tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Anh Thư về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Vũ Xuân Chung về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.