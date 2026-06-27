Khám phá ổ nhóm ma tuý "khủng" ven đô

ANTD.VN - Quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, Công an xã Tam Hưng (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng mang theo ma túy đi tiêu thụ. Từ lời khai ban đầu, cơ quan chức năng khẩn trương đấu tranh mở rộng, bắt giữ khẩn cấp đầu mối cung cấp phía sau cùng lượng lớn tang vật...

Ngày 12-6-2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Tam Hưng tiến hành kiểm tra hành chính đối với Phạm Quốc Cường (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Ninh Bình). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên người Cường 1,537 gam Ketamine cùng 1,96 gam MDMA. Bước đầu khai thác, đối tượng khai nhận đang mang số ma túy trên đi bán cho khách để kiếm lời.

Đối tượng Phạm Quốc Cường

Căn cứ vào lời khai của đối tượng, lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét các đầu mối có liên quan. Ngay sau đó, Công an xã tiến hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Vũ Văn Long (sinh năm 2002, trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Cơ quan chức năng làm rõ, Vũ Văn Long chính là người đã bán ma túy cho Phạm Quốc Cường.

Đối tượng Vũ Văn Long

Tiến hành khám xét nơi ở của Vũ Văn Long, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 51,612 gam ma túy tổng hợp Ketamine, 32,281 gam MDMA, 8,541 gam Delta-9-Tetrahydrocannabinol cùng nhiều tang vật khác phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tam Hưng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.