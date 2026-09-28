Khám phá một Hà Nội đa sắc màu qua những giai điệu Jazz

Tại chương trình “Âm nhạc cuối tuần” những thanh âm Hà Nội và Jazz thế giới lại có dịp gặp gỡ, góp phần tạo nên diện mạo một Thủ đô cởi mở, sáng tạo và giàu sức sống từ chính không gian văn hóa cộng đồng. Chương trình được mở đầu bằng nhạc hiệu “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, kết nối với thế giới Jazz qua những giai điệu “Estate” của Bruno Martino và “Watermelon Man” của Herbie Hancock.

Tại chương trình “Âm nhạc cuối tuần” những thanh âm Hà Nội và Jazz thế giới lại có dịp gặp gỡ, góp phần tạo nên diện mạo một Thủ đô cởi mở, sáng tạo và giàu sức sống từ chính không gian văn hóa cộng đồng.

Một bên là giai điệu trữ tình đến từ Italia, một bên là sắc thái Jazz giàu tiết tấu của Mỹ. Từ Hà Nội, âm nhạc gợi mở ra những không gian văn hóa khác nhau, từ những giai điệu trữ tình của Italia đến thanh âm Jazz giàu tiết tấu của Mỹ. Qua đó, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” trở thành cuộc gặp gỡ tự nhiên giữa nhiều nền âm nhạc.

Tại chương trình, hàng loạt các tác phẩm như “No More Blues”, “Desafinado” và “The Girl From Ipanema” của Antonio - Carlos Jobim, những tác phẩm mang đậm tinh thần Bossa Nova của Brazil; cùng với đó là “On The Sunny Side Of The Street” của Jimmy McHugh, “In The Mood” của Joe Garland, “For Sentimental Reasons” của William Best hay “I Get A Kick Out Of You” của Cole Porter. Qua đó, những giai điệu góp phần nối dài mạch cảm xúc của người nghe, tạo trải nghiệm thưởng thức âm nhạc đa văn hóa trong không gian mở.

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” trở thành cuộc gặp gỡ tự nhiên giữa nhiều nền âm nhạc.

Sự phong phú về thể loại tạo nên sợi dây liên kết giữa những giai điệu khác biệt từ chính ngôn ngữ Jazz. Đặc biệt, qua cách thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club cùng ca sĩ Thủy Bùi và Minh Thu, những tác phẩm quen thuộc được đặt trong một không gian âm nhạc đối thoại và hòa nhịp với khán giả Thủ đô.

Người tham dự chương trình không nhất thiết phải là một khán giả am hiểu về Jazz. Họ có thể đến Nhà Bát Giác để thưởng thức một chương trình nghệ thuật, tình cờ dừng lại trước một giai điệu hoặc đơn giản là tìm thấy một buổi chiều thư thái bên hồ Hoàn Kiếm cổ kính.

Đặc biệt, qua cách thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club cùng ca sĩ Thủy Bùi và Minh Thu, những tác phẩm quen thuộc được đặt trong một không gian âm nhạc đối thoại và hòa nhịp với khán giả Thủ đô.

Bên cạnh những tác phẩm của Bruno Martino, Antonio - Carlos Jobim, Herbie Hancock hay Cole Porter đưa khán giả ra thế giới, ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải và “Em ơi, Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang lại đưa dòng cảm xúc của công chúng về với Thủ đô. Qua đó, những hình Hà Nội trong ký ức được hiện hữu qua những giai điệu quen thuộc, kết hợp với ngôn ngữ âm nhạc giàu tính ngẫu hứng và sáng tạo của Jazz.

Khán giả theo dõi, chiêm ngưỡng những tiết mục tại chương trình.

Khép lại chương trình, những giai điệu của “Vũ điệu Thăng Long” vang lên, đọng lại trong tâm trí khán giả hình ảnh một Hà Nội luôn gìn giữ bản sắc riêng, chủ động lắng nghe và hội nhập với thế giới. Đồng thời, Hà Nội đang từng bước đưa những giá trị văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống đô thị.

Đây cũng là nền tảng để hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo được bồi đắp bằng những trải nghiệm văn hóa cụ thể, gần gũi và có sức sống theo đúng tinh thần của Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.