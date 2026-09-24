Khai sai giá và giao dịch bất động sản có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Từ ngày 26/8, Nghị định 339/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý, phát triển nhà và kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực, với nhiều mức phạt được quy định ở mức cao.

Hành vi đưa nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện có thể bị phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Mức phạt tương tự áp dụng đối với việc đưa nhà ở, công trình hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi chưa đáp ứng điều kiện.

Trong hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân xây dựng nhà ở hoặc tổ chức không đủ điều kiện cũng có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng.

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Đáng chú ý, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản khi chưa đủ điều kiện; chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không đúng quy định cũng chịu mức phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Ngoài phạt tiền, tổ chức vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3-6 tháng và phải hoàn trả các khoản tiền thu không đúng quy định, kèm lợi tức phát sinh.

Đối với hành vi đưa bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh lên sàn, mức phạt được nâng lên 400-600 triệu đồng.