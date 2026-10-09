Khai mạc triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” tại Hà Nội

Triển lãm là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Mexico và nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Thật ý nghĩa khi chúng ta có mặt trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào dịp tháng 10 này, cùng tham dự triển lãm ảnh ‘Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico’ để gặp những người phụ nữ của một đất nước cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Họ là các ‘soldaderas’, những nữ chiến sĩ đã bước vào lịch sử cách mạng Mexico bằng lòng quả cảm, ý chí kiên cường và sức mạnh phi thường. Những bức ảnh được giới thiệu tại triển lãm hôm nay không chỉ kể lại một giai đoạn lịch sử Mexico mà còn mở ra một câu chuyện rộng lớn hơn về phụ nữ, chiến tranh và hòa bình, sự lựa chọn cùng sức mạnh của người phụ nữ khi lịch sử đặt họ trước những thử thách lớn lao”.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại lễ khai mạc

Triển lãm giới thiệu các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Agustín Víctor Casasola (1874–1938), được trích từ Bộ sưu tập Nhiếp ảnh Casasola. Công tác giám tuyển do María del Mar Cuervo và Adrián Casasola thực hiện. Những hình ảnh được giới thiệu tập trung vào các “soldaderas”, những nữ chiến sĩ đã đồng hành cùng các đạo quân cách mạng trong Cách mạng Mexico (1910 - 1920). Họ đảm nhiệm nhiều vai trò như tiếp tế, chăm sóc y tế, thông tin liên lạc, hoạt động báo chí, xã hội và trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Thông qua những bức ảnh lịch sử, triển lãm khắc họa vai trò của phụ nữ trong một trong những giai đoạn biến động quan trọng của xã hội Mexico. Những “soldaderas” không chỉ bảo vệ cộng đồng, tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng mà còn góp phần lan tỏa các tư tưởng xã hội và làm thay đổi nhận thức về vị thế của phụ nữ.

Ngài Alejandro Negrín Muñoz, Đại sứ Mexico tại Việt Nam, cho biết: “Triển lãm giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc đại cách mạng xã hội đầu tiên của thế kỷ 20 - Cách mạng Mexico (1910 - 1920) thông qua việc tôn vinh tầm vóc và sự cống hiến to lớn của những người phụ nữ Mexico đã trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh. Đồng thời, triển lãm mở ra cơ hội để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn những nỗ lực để xây dựng hòa bình của hai dân tộc, cùng hướng tới một tương lai hữu nghị, hợp tác và sự thấu hiểu”.

Ngài Alejandro Negrín Muñoz, Đại sứ Mexico tại Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa triển lãm

Những tác phẩm của Agustín Víctor Casasola góp phần lưu giữ hình ảnh chân thực về các nhân vật và sự kiện trong thời kỳ Cách mạng Mexico. Qua ống kính của ông, hình ảnh những người phụ nữ tham gia cách mạng được ghi lại trong nhiều hoàn cảnh, cho thấy sự hiện diện và những đóng góp đa dạng của họ đối với tiến trình lịch sử.

Nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León, một trong những người thúc đẩy chính cho triển lãm này, chia sẻ: “Những bức ảnh này cho phép chúng ta khám phá những gương mặt, những câu chuyện và những khoảnh khắc đưa chúng ta đến gần hơn với những người phụ nữ đã sống qua thời kỳ cách mạng Mexico. Việc đưa bộ sưu tập này đến Việt Nam là một cách để chia sẻ một phần ký ức của chúng tôi, đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa phụ nữ của hai quốc gia có bề dày lịch sử và văn hóa vô cùng phong phú”.

Nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León giới thiệu những câu chuyện về người phụ nữ Mexico qua bộ sưu tập ảnh lịch sử

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải cho biết: “Tôi rất vinh hạnh và tự hào khi có mặt cùng quý vị ngày hôm nay trong triển lãm ‘Những nữ cách mạng Mexico’. Với tư cách là Đại sứ Việt Nam tại Mexico, sự kiện này đánh thức những cảm xúc đặc biệt trong tôi. Trong suốt quãng thời gian sinh sống tại Mexico, tôi trực tiếp chứng kiến sức mạnh của sự sáng tạo và tấm lòng ấm áp của những người phụ nữ Mexico”.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh về sự kết nối, thấu hiểu giữa hai nước Việt Nam và Mexico

“Triển lãm lần này là nhịp cầu kết nối sự thấu hiểu, dù Mexico và Việt Nam có muôn trùng cách trở về địa lý nhưng mạch nguồn lịch sử của hai dân tộc lại chung một ‘nhịp đập’ với những giá trị cao đẹp, tinh thần kiên cường bất khuất, tình yêu gia đình sâu sắc, ý thức gắn kết cộng đồng bền chặt, khát vọng mãnh liệt cùng cam kết hòa bình và phát triển bền vững” - ông Nguyễn Văn Hải nói thêm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Với việc đưa những câu chuyện về “soldaderas” đến công chúng Việt Nam, triển lãm mở ra góc nhìn về vai trò của phụ nữ trong chiến tranh, cách mạng và những biến chuyển xã hội. Những nhân vật được ghi lại qua các tác phẩm nhiếp ảnh là chứng nhân của lịch sử Mexico, gợi nhắc về sức mạnh, sự lựa chọn và những đóng góp của phụ nữ trong hành trình đấu tranh vì cộng đồng và hòa bình. Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” phục vụ công chúng từ ngày 8/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

