Khai mạc triển lãm ảnh “Phật giáo trong đời sống” tại chùa Quán Sứ

ANTD.VN -Sáng 31/10, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), lễ công bố, trao giải Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III và khai mạc triển lãm đã diễn ra dưới sự chủ trì của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III

Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III là hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm ghi lại những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về Phật giáo trong đời sống đương đại; qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần từ bi, trí tuệ và những đóng góp tích cực của Phật giáo đối với cộng đồng.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, cuộc thi đã nhận được 2.288 bức ảnh của 344 tác giả đến từ 31 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung vào hai đề tài: “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân”. Qua các vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 107 tác phẩm trưng bày tại triển lãm và 15 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh và đại biểu tham gia buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ, cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” được tổ chức với mong muốn ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo thông qua ngôn ngữ nghệ thuật nhiếp ảnh. Qua mỗi khuôn hình, mỗi khoảnh khắc được ghi lại, hình ảnh Phật giáo trở thành những câu chuyện giàu cảm xúc, giúp công chúng cảm nhận gần gũi và sâu sắc hơn về tinh thần từ bi, trí tuệ và phụng sự của đạo Phật Việt Nam.

Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, chính tâm huyết, công sức và sự sáng tạo của các tác giả đã mang đến những góc nhìn phong phú, góp phần làm nên ý nghĩa và sức lan tỏa của chương trình. Từ những thành quả ấy, Ban Tổ chức mong muốn cuộc thi và triển lãm ảnh tiếp tục trở thành cầu nối giữa văn hóa Phật giáo với đời sống đương đại, để mỗi người khi đến với triển lãm đều có thể tìm thấy một hình ảnh đáng nhớ, một điều để suy ngẫm và một nguồn cảm hứng hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đại diện Ban Tổ chức phát biểu

Ở góc độ nghệ thuật, ông Hồ Sĩ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam,m nhận định, nhiếp ảnh là nghệ thuật nắm bắt khoảnh khắc, trong khi Phật giáo là triết lý của sự tỉnh thức, từ bi, trí tuệ và hòa hợp. Khi ánh sáng của nhiếp ảnh gặp gỡ ánh sáng của triết lý Phật giáo, sự giao thoa ấy tạo nên một cuộc hội ngộ kỳ diệu, nơi mỗi tác phẩm không chỉ dừng lại ở giá trị tạo hình mà còn chuyên chở năng lượng của sự bình an, tinh thần hướng thiện và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Trải qua ba lần tổ chức, cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” ngày càng khẳng định sức hút và uy tín chuyên môn, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp cùng đông đảo công chúng yêu nhiếp ảnh trên khắp mọi miền đất nước. Qua những góc nhìn đa dạng, hình ảnh Phật giáo hiện lên vừa gần gũi, đời thường, vừa thiêng liêng, sâu lắng. Đó có thể là vẻ thanh tịnh dưới mái chùa cổ kính, nụ cười hiền hậu của chư tôn đức, hay giản dị hơn là khoảnh khắc con người tìm thấy sự tĩnh tại giữa nhịp sống hiện đại hối hả.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao giải nhất cuộc thi

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao giải nhì

Đáng chú ý, các tác phẩm tham dự năm nay không chỉ bám sát chủ đề mà còn cho thấy sự tìm tòi, sáng tạo trong cách lựa chọn góc máy, xử lý ánh sáng và thể hiện chiều sâu tư tưởng. Qua đó, mở ra những cách tiếp cận mới mẻ đối với các giá trị văn hóa, tinh thần của Phật giáo trong đời sống hôm nay.

Tại lễ vinh danh, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương” của tác giả Bùi Văn Hải (TP. Hồ Chí Minh); giải Nhì thuộc về tác phẩm “Ngưỡng mộ về sự hy sinh cho Phật pháp” của tác giả Nguyễn Mạnh Cường (TP. Hồ Chí Minh).

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đại diện Ban Tổ chức phát biểu trao giải ba cho các nhiếp ảnh

Ban tổ chức trao giải khuyến khích

Ba giải Ba được trao cho các tác phẩm “Vạn tâm hướng Phật” của tác giả Diêm Công Hải (Bắc Ninh), “Cho đi là còn mãi” của tác giả Tôn Thất Tuấn Ninh (Đắk Lắk) và “Biển mây thiên cảnh” của tác giả Nguyễn Việt Hoàng (Quảng Ngãi). Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc khác.

Không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm nhiếp ảnh giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, sự kiện còn hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Di sản văn hóa Ngọa Vân năm 2026.

Sau lễ trao giải, các tác phẩm được giới thiệu tới công chúng tại chùa Quán Sứ từ ngày 31/10 đến ngày 7/11/2026. Triển lãm sau đó tiếp tục được tổ chức tại Làng Thiền Ngọa Vân (Quảng Ninh) từ ngày 8/12 đến ngày 19/12/2026.

Một số hình ảnh tại triển lãm ảnh: