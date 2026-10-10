Khai mạc triển lãm ảnh Hà Nội – Nhịp sống mới và Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc

ANTD.VN -Ngày 10/10, tại không gian vườn hoa Hàng Trống, Hà Nội, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với hai chủ đề “Hà Nội – Nhịp sống mới” và “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2026.

Lễ khai mạc triển lãm ảnh với hai chủ đề “Hà Nội – Nhịp sống mới” và “Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc”

Tại buổi lễ, Ban tổ chức thông tin, sau hơn 1 tháng phát động, có 1183 tác phẩm của 227 tác giả gửi về chương trình. Trong đó, chủ đề "Tự hào Hà Nội” với 593 tác phẩm; chủ đề "Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc” với 590 tác phẩm.

Sau quá trình thẩm định, Ban tổ chức đã chọn ra 33 tác phẩm thuộc chủ đề "Tự hào Hà Nội” dự triển lãm. Trong đó, 11 tác phẩm của đề tài này đã xuất sắc đoạt giải thưởng gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Các đại biểu tham dự ﻿lễ khai mạc

Chủ đề "Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc”, Ban tổ chức chọn được 43 tác phẩm triển lãm, có 11 tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Về chủ đề “Hà Nội – Nhịp sống mới", mỗi tác phẩm là một lát cắt của đời sống Thủ đô hôm nay. Đó có thể là những con đường mới, những không gian đô thị hiện đại; là nhịp sống sôi động của một thành phố đang chuyển mình; là những công trình mới, những khu đô thị mới, những tuyến giao thông mới...Hình ảnh Hồ Gươm, phố cổ, những mái ngói rêu phong, những hàng cây, những gánh hàng rong, những tà áo dài...đã tạo nên một Hà Nội rất riêng.

Tác phẩm đạt giải nhất chủ đề “Hà Nội – Nhịp sống mới"

Tác phẩm ﻿đạt giải nhất chủ đề "Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc”

Hà Nội trong nhiếp ảnh hôm nay vì thế không chỉ là một Hà Nội đang phát triển, mà còn là Hà Nội của sự tiếp nối. Cái mới không xóa đi cái cũ; hiện đại không làm mất đi truyền thống. Trong từng khuôn hình, công chúng vẫn nhận ra một Thủ đô đang tìm cách hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa ký ức và tương lai, giữa nhịp sống đô thị nhanh chóng và những giá trị văn hóa bền sâu.

Còn chủ đề "Vẻ đẹp mọi miền Tổ quốc” lại mở rộng không gian nghệ thuật từ Hà Nội đến những miền quê, vùng đất, biển đảo trên khắp đất nước. Người xem có cơ hội gặp gỡ những cảnh sắc thân thuộc mà kỳ vĩ của Việt Nam: Từ miền núi phía Bắc với những thửa ruộng bậc thang, bản làng và mùa hoa; đến miền Trung đầy nắng gió; từ Tây Nguyên đại ngàn đến miền Tây sông nước; từ những thành phố năng động đến những làng quê thanh bình; từ đất liền đến biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Mỗi tác phẩm trong triển lãm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và góc nhìn của người cầm máy trước cuộc sống

Vẻ đẹp của thiên nhiên hòa quyện với vẻ đẹp của con người. Những người lao động trên đồng ruộng, trên biển; những phiên chợ vùng cao; những lễ hội truyền thống; những nếp nhà, làng quê; những khoảnh khắc đời thường… tất cả tạo nên một bức tranh Việt Nam vừa đa dạng, phong phú, vừa thống nhất trong tình yêu quê hương, đất nước.

Mỗi tác phẩm trong triển lãm không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và góc nhìn của người cầm máy trước cuộc sống. Các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đi, đã quan sát, đã chờ đợi và lựa chọn những khoảnh khắc đẹp nhất để kể câu chuyện về Hà Nội và đất nước bằng hình ảnh. Mỗi người một góc nhìn, một cách thể hiện, một ngôn ngữ riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu đối với quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Du khách tham quan triển lãm



Giữa không gian phố cổ Hà Nội rêu phong, triển lãm ảnh ngoài trời sẽ là điểm dừng chân đầy cuốn hút đối với đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Những bức ảnh sắc nét, sống động không chỉ níu chân người thưởng lãm bằng vẻ đẹp của nghệ thuật nhiếp ảnh, mà còn mở ra những khoảng lặng để mỗi người thả hồn theo từng khuôn hình, cảm nhận những câu chuyện, những xúc cảm được lưu giữ qua ống kính.