Các lãnh đạo, nghệ sĩ Trung ương và Thành phố Hà Nội tham dự lễ khai mạc Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Tham dự lễ khai mạc có Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức liên liên hoan; Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đồng Trưởng ban chỉ đạo liên hoan...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đồng Trưởng ban chỉ đạo liên hoan cho biết, thành phố Hà Nội kỳ vọng vào các nghệ sĩ, các đơn vị nghệ thuật sẽ đem hết tài năng, tâm huyết và sự sáng tạo không ngừng để đổi mới cho sân khấu Thủ đô đến gần với công chúng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, tạo ra những tác phẩm, những chương trình nghệ thuật giàu bản sắc, có sức lan tỏa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và quảng bá hình ảnh của Hà Nội.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc

Với một Thủ đô ngàn năm tuổi, không chỉ được nhận diện bằng những di tích, những con phố, những công trình hay những ký ức lịch sử mà còn bằng những câu chuyện văn hóa được kể và được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Và sân khấu chính là một trong những không gian đẹp nhất để kể những câu chuyện ấy. Từ sân khấu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những giá trị đã làm nên Hà Nội, cùng cảm nhận sức sống của nghệ thuật Việt Nam và kỳ vọng vào những sáng tạo mới tiếp tục làm phong phú đời sống tinh thần, văn hóa Thủ đô.

Ông Phạm Tuấn Long cũng tin rằng với tài năng, tâm huyết và trách nhiệm của các nghệ sĩ, sự tham gia của các trường, các đơn vị nghệ thuật và sự đồng hành của công chúng, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ trở thành một lễ hội nghệ thuật giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các thế hệ nghệ sĩ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô.

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan tuyên bố khai mạc

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thị Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo liên hoan cho rằng, liên hoan không chỉ là dịp để các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, tài năng, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc nhất của mình đến với công chúng mà còn là nơi để đội ngũ những người làm nghệ thuật sân khấu cùng nhìn nhận, đánh giá và tìm ra những hướng đi mới, đáp ứng nhu cầu phục vụ nghệ thuật ngày càng cao của công chúng, đặc biệt là thực hiện tốt chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa. Văn học nghệ thuật là cốt lõi của văn hóa, có đủ khả năng tạo nên sức hấp dẫn lôi cuốn và lan tỏa, kết nối cộng đồng, tạo thành năng lực sống cho người dân và để văn học nghệ thuật thực sự là sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị nghệ thuật

Tiếp nối thành công của 6 kỳ Liên hoan trước, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trên cả nước; đồng thời khuyến khích tìm tòi, đổi mới và sáng tạo nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sân khấu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng đa dạng của công chúng.

Rạp Công Nhân chật kín khán giả ngày khai mạc Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026



Hội đồng Giám khảo Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 gồm các nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và nhà lý luận, phê bình sân khấu có uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên môn. Hội đồng do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam làm Chủ tịch; cùng các thành viên: NSND Trần Quốc Chiêm; PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái; NSND Hoàng Cúc; NSND Nguyễn Hoài Huệ; họa sĩ, NSND Nguyễn Đạt Tăng và nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của các thành viên, Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá các tác phẩm dự thi trên tinh thần khách quan, công tâm, ghi nhận những tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật, chất lượng chuyên môn và những đóng góp nổi bật của các tập thể, cá nhân tham gia Liên hoan.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc

Một trong những điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu. Từ ngày 13/10/2026, Ban Tổ chức đã triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn tới khán giả Thủ đô. Trong những ngày qua, đông đảo người dân đã đến Rạp Đại Nam xếp hàng nhận vé, trong đó có nhiều khán giả trẻ. Sự hưởng ứng của công chúng là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật sân khấu vẫn được duy trì và có thêm cơ hội tiếp cận những thế hệ khán giả mới.

Dự kiến, Lễ bế mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 23/10/2026 tại Rạp Đại Nam, số 89 phố Huế, Hà Nội. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức sẽ tổng kết hoạt động Liên hoan và trao giải cho các vở diễn, đạo diễn, nghệ sĩ có thành tích xuất sắc.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình khai mạc

Ngay sau lễ khai mạc, vở diễn "Ai là cha tôi" được công diễn, mở đầu chuỗi hoạt động biểu diễn dự thi của Liên hoan. Từ ngày 15/10 đến ngày 22/10/2026, vào các khung giờ 9h00, 14h00 và 19h30 tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tác phẩm tham gia Liên hoan sẽ được công diễn gồm:

Kịch nói: Phèo; Người con gái Hà Nội; Cô gái đội mũ nồi xám; Ảo ảnh; Bến bờ; Cuốn truyện bị đốt; Huyền thoại tuổi thanh xuân.

Chèo: Tấm Cám; Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù; Đạo học.

Tuồng: Dấu thiêng Hà Nội – Cho những gì còn mãi.

Cải lương: Người con gái Hà Thành.

Xiếc: Lời của tre.

Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh: Khoảng trời con gái.

Một số hình ảnh vở diễn "Ai là cha tôi":