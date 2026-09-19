Khai mạc Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 16 năm 2026

ANTD.VN - Tối 18-9, Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 16 năm 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo bạn bè quốc tế và người yêu điện ảnh tại Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, NSƯT Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chia sẻ, trong những năm qua, Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam đã từng bước tạo dựng dấu ấn riêng, trở thành một sự kiện văn hóa nhận được sự quan tâm, đón nhận của đông đảo khán giả.

Theo NSƯT Trịnh Quang Tùng, các nước châu Âu đã lựa chọn và gửi tới Liên hoan phim nhiều tác phẩm chất lượng cao, trong đó có những bộ phim được vinh danh và giành giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế để giới thiệu tới công chúng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Liên hoan phim

Về phía Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cũng tuyển chọn những bộ phim có chất lượng tốt, giàu giá trị nghệ thuật và đạt nhiều giải thưởng trong nước để tham dự Liên hoan phim.

NSƯT Trịnh Quang Tùng cho rằng, đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa, tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu, khám phá và tăng cường hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, con người, cuộc sống, các vấn đề môi trường và phát triển bền vững ở mỗi quốc gia.

"Phim tài liệu sẽ là nhịp cầu văn hoá để chúng ta xích lại gần nhau. Qua đó đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực văn hóa đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước Châu Âu và Việt Nam", NSƯT Trịnh Quang Tùng bày tỏ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã trở thành điểm hội tụ của nhiều liên hoan phim quốc tế, góp phần tạo nên một không gian điện ảnh đa dạng và giàu tính kết nối. Trong đó, Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam, qua 16 kỳ tổ chức, đã từng bước khẳng định vị trí trong đời sống điện ảnh Việt Nam, góp phần đưa những tác phẩm tài liệu của Việt Nam và châu Âu đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác giữa những người làm điện ảnh.

“Không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật, các liên hoan phim như Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam còn góp phần thúc đẩy sự phát của điện ảnh, một trong những lĩnh vực quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa. Thông qua việc giới thiệu tác phẩm, kết nối tài năng và khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, liên hoan phim góp phần tạo thêm động lực cho điện ảnh Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Liên hoan phim là sự kiện văn hóa thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước

Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 16 có sự tham gia của 9 thành viên EUNIC gồm: Phái đoàn Wallonie – Bruxelles tại Việt Nam, Hội đồng Anh, Đại sứ quán Áo, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Đại sứ quán Italia, Đại sứ quán Thụy Điển, Đại sứ quán Phần Lan, Đại sứ quán Na Uy, Viện Văn hóa Pháp và Việt Nam.

Liên hoan phim được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 18 đến 26-9, quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, trong đó có 11 phim quốc tế và 9 phim Việt Nam. Hai phim được chọn chiếu khai mạc gồm “Sara và những kiếp người” của Thuỵ Điển và “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” của Việt Nam.

Các tác phẩm khác tham gia liên hoan phim lần này sẽ tiếp tục chiếu phục vụ khán giả miễn phí tại rạp chiếu phim Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Số 465 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) và rạp DCINE Bến Thành (Số 6 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh).