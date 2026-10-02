Khai mạc Hội sách Hà Nội: Mở ra không gian tri thức, kết nối quá khứ và hiện tại

ANTD.VN -“Hội sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập, nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai...”. Đó là khẳng định của bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại Lễ khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026.

Tối ngày 2/10, tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026, với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc Hội sách

Lễ khai mạc có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Quang Dũng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Vũ Hà, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội...cùng đại diện các sở, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các đại biểu tham quan không gian Hội sách

Hội sách Hà Nội là hoạt động văn hóa ý nghĩa của Thủ đô, góp phần đưa sách đến với công chúng và lan tỏa những giá trị văn hóa, tri thức của Thăng Long - Hà Nội. Chuỗi các hoạt động tại Lễ hội hứa hẹn tạo nên một không gian văn hóa phong phú, hấp dẫn người dân và du khách.

Không gian Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, nhận thức rõ vai trò của sách và văn hóa đọc trong phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố đã ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó, xuất bản và văn hóa đọc là một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động, phong trào phát triển văn hóa đọc, hoạt động tôn vinh sách, đưa Sách và Văn hóa đọc thực sự có ý nghĩa trong đời sống xã hội.

Hội sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập; nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai, bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho sự phát triển bền vững, kết nối giữa người làm sách và công chúng, lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Không gian Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách

ội sách Hà Nội diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10, với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín trong cả nước

Hội sách Hà Nội diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10, với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín trong cả nước, có 2 không gian trưng bày sách theo chuyên đề, giới thiệu hàng trăm tên sách tiêu biểu như: “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”; “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”;... cùng các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội.