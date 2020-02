KQXSLA 29/2 - Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 29 tháng 2 năm 2020

ANTD.VN – Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Long An hôm nay thứ 7 ngày 29/2/2020, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.

Xổ số Long An trực tiếp quay số diễn ra lúc 16h15p ngày thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ giải 8 cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Quý khách có thể dò vé số trúng thưởng XSLA thứ 7 ngày 29/2, xem lại kết quả xổ số miền Nam hôm qua và nhiều ngày trước đó rất dễ dàng.

Cùng ngày thứ 7 xổ số miền Nam còn có 3 tỉnh khác cùng quay số mở thưởng là TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang. Quá trình quay số trả thưởng diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh.

Tra cứu số đài Kiên Giang sớm nhất, click ngay: Xổ số Kiên Giang

Xem ngay Kết quả xổ số miền Nam 29/2 – XSMN TT 29/2 – KQXSMN 29/2 - XSMN T7 29/2 tại đây:

Kết quả XSLA 29/2 - KQ XSLAN 29/2 - Xổ số Long An ngày 29/2/2020

Xem lại Kết quả XSMN thứ 7 tuần trước ngày 22/2/2020 đài Long An

XSLA 22/2 - KQXSLA 22/2 - Kết quả xổ số Long An ngày 22 tháng 2 năm 2020

Trúng thưởng XSKT LA khách hàng liên hệ ngay tới Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Long An - Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62, P.2, Thị Xã Tân An, Tỉnh Long An. Điện thoại: 0723823076. FAX: 0723822888

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN

Một tấm vé số truyền thống Long An trị giá 10.000 VND, có thể trúng nhiều giải từ nhỏ tới lớn

DANH SÁCH XỔ SỐ MIỀN NAM MỞ THƯỞNG CÁC NGÀY TRONG TUẦN

- Thứ 2 hàng tuần có các đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

- Thứ 3 tuần này có 3 đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu

- Thứ 4 hôm nay có 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

- Thứ 5 do 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

- Thứ 6 chiều nay do 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

- Thứ 7 do 4 đài TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

- Chủ nhật do 3 đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng

Dò vé số trúng thưởng nhanh, chính xác, click ngay: https://anninhthudo.vn/ket-qua-xo-so/172.antd

Nếu trúng thưởng XSKT miền Nam ngày thứ 7 bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty xổ số phát hành vé để nhận thưởng:

Xổ số kiến thiết đài Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: 38293076 - 38295225. FAX: 38220775

Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Hùng Vương, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: (0651)3870739

Xổ số kiến thiết tỉnh Long An

Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62, P.2, Thị Xã Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0723823076. FAX: 0723822888

Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ: 138 đường 30 tháng 4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Xem lại Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 tuần trước, nhiều ngày trước nhanh hơn, dễ dàng hơn tại: https://anninhthudo.vn/ket-qua-xo-so/kqxsmn-thu-7-ket-qua-xo-so-mien-nam-thu-7-hang-tuan/802414.antd