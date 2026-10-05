"Kết nối yêu thương" để xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

ANTD.VN -Tối ngày 5/10, tại Hà Nội diễn ra chương trình "Kết nối yêu thương” do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự chương trình

Chương trình có sự tham dự của trên 700 đại biểu, gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành TW và một số địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành và các văn nghệ sĩ...

Ban tổ chức cho biết, "Kết nối yêu thương” là chương trình nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hướng tới xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đây cũng là hoạt động cụ thể triển khai Kế hoạch số 22-KH/ĐUCA ngày 13/02/2026 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030; được tổ chức theo Kế hoạch số 760/KH-BCA-X03 ngày 08/9/2026 của Bộ Công an.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu dự chương trình

Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Với lực lượng Công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, việc đồng hành, hỗ trợ Nhân dân khi gặp khó khăn là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình.

Đặc biệt, trẻ em đều có quyền được lớn lên khỏe mạnh, được học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Tuy nhiên, với những em không may mắc bệnh hiểm nghèo, quá trình điều trị có thể kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống của các em cũng như gia đình.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Hồng Nhung và ﻿nhiều nghệ sĩ khác

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện thông qua Chương trình được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó có Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp nhận thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bảo đảm việc quản lý, sử dụng nguồn lực đúng mục đích, công khai, minh bạch và theo quy định.

Chương trình "Kết nối yêu thương" nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đối với việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từng trường hợp được xem xét trên cơ sở hồ sơ, xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình trạng bệnh và xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh thực tế. Mức hỗ trợ được xem xét phù hợp với nguồn lực vận động được và hoàn cảnh của từng trường hợp. Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp rà soát đối tượng, quản lý, sử dụng nguồn lực và công khai kết quả theo quy định.

Cùng với việc hỗ trợ những trường hợp cụ thể, Chương trình hướng tới kết nối các nguồn lực để xây dựng một bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Qua đó, những tấm lòng và nguồn lực được kết nối trong Chương trình không chỉ hướng tới những nhu cầu đang đặt ra trước mắt, mà còn cùng hướng về một mục tiêu chăm sóc trẻ em có ý nghĩa lâu dài.